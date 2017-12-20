Ovo je najljepši kompliment koji možete da udijelite jednoj ženi

Da li poznajete apsolutno sjajnu ženu i želite da joj to kažete, a da ne budete generički ili kliširani, kao 7.000 drugih ljudi koji su joj prišli sa komplimentima? Nemojte joj govoriti da je lijepa. U svijetu prepunom pohvala o izgledu, najljepši kompliment koji možete dati ženi nema nikakve veze sa tim kako izgleda. Radi se o prepoznavanju ko je ona.

Šta žene zaista žele da čuju?

Odgovor na pitanje šta žene zaista žele da čuju je jednostavan, a nevjerovatno moćan: pohvalite njen um, njenu snagu i način na koji razmišlja.

Kada se fokusirate isključivo na fizički izgled, zapravo hvalite genetiku ili vještinu dobrog šminkera. Međutim, kada nekome kažete da je pametna, duhovita ili da vas njene ideje inspirišu, vi vidite tu osobu onakvu kakva zaista jeste, ispod površine. To je razlog zašto je ovo najljepši kompliment – on potvrđuje vrijednost nečijeg truda, karaktera i unutrašnjeg svijeta, a ne samo spoljašnje ljušture koja je podložna promjenama, piše Krstarica.

Zašto riječi o inteligenciji imaju magičnu težinu?

Psiholozi i stručnjaci za odnose tvrde da ljudi suštinski žude za tim da budu istinski viđeni i shvaćeni. Komplimenti vezani za izgled su često prolazni i, paradoksalno, mogu stvoriti nesigurnost ili pritisak da se taj izgled održi. S druge strane, jasno reći ženi da cijenite njeno mišljenje gradi dublju i stabilniju povezanost. Ovo nije samo lijepa fraza, to je alat za izgradnju povjerenja. Kada izgovorite najljepši kompliment vezan za njenu sposobnost da riješi problem ili nasmije društvo, vi joj dajete do znanja da je pažljivo slušate i uvažavate.

Rečenice koje mijenjaju dinamiku odnosa

Tražite kompliment koji obuhvata sve što ona radi? Probajte sa „Očaravaš me“. To je poetično, puno romantike i nesumnjivo moćno.

Reći „Očaravaš me“ znači reći da vas ona očarava tijelom i dušom. Nije stvar samo u njenom izgledu; već i u tome kako se ponaša, izražava i utiče na ljude oko sebe. Za razliku od komplimenata koji djeluju procjenjivački, ovaj djeluje ranjivo. Ne rangirate njene kvalitete; priznajete da ona ima tihu moć nad vama.

Još jedan faktor koji ovo čini tako uvjerljivim je osjećaj misterije. Očaranost nije vezana za savršenstvo ili performanse. Nije vezana za to kako ona izgleda tog dana, koliko je bila produktivna ili koliko se trudi da bude šarmantna. Dešava se organski. Možda je to zbog načina na koji se smije u pogrešnom trenutku, kako objašnjava nešto što voli ili koliko ostaje mirna kada drugi paniče. Korišćenjem riječi „očaranost“, kažete da vas ona očara na neobjašnjiv, gotovo magičan način.

Koje još rečenice očaravaju žene?

Nemojte misliti da je potrebno da pišete složenu poeziju da biste nekoga osvojili. Iskrenost i jednostavnost su ključ. Evo nekoliko načina kako da to formulišete:

„Volim način na koji tvoj um radi.“ – Ovo pokazuje da cijenite njenu jedinstvenu perspektivu na svijet.

„Tvoja strast prema onome što radiš je zarazna.“ – Ovo je validacija njenog truda, energije i ambicije.

„Izuzetno si duhovita.“ – Smijeh je najkraći put do srca, a pohvala nečijem smislu za humor je uvijek pun pogodak.

Statistika ne laže: šta žene zapravo pamte?

Iako se čini da je era društvenih mreža nametnula fizički izgled kao apsolutni imperativ, brojne ankete pokazuju suprotno. Većina žena će se možda trenutno nasmijati na „lijepa si“, ali će godinama pamtiti trenutak kada im je neko rekao da ga očarale. To je onaj najljepši kompliment koji ostaje urezan u sjećanju. To je signal da one nisu samo ukras, već aktivni učesnici koji doprinose vrijednosti vašeg života, prenosi Novi.

