Žena vozila s 2,80 promila, pa udarila u teretno vozilo

Policija Sisačko-moslavačke županije zabilježila je tijekom ponedjeljka dva slučaja vožnje pod znatnim utjecajem alkohola, od kojih je jedan rezultirao i prometnom nesrećom s materijalnom štetom.

Neprilagođena brzina

U ponedjeljak, oko 13 sati, u Zagrebačkoj ulici u Kutini dogodila se saobraćajna nesreća koju je izazvala 38-godišnja vozačica. Upravljajući automobilom kutinskih registracija, izmjerena joj je koncentracija alkohola od 2,80 promila, izvijestila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.

Zbog neprilagođene brzine, vozačica je udarila u teretni automobil kojim je upravljao 60-godišnjak, a koji je bio zaustavljen ispred nje.

Nakon nesreće, 38-godišnjakinja je uhićena i smještena u posebne prostorije policijske postaje do otriježnjenja.

Privedena je nadležnom Općinskom sudu koji joj je izrekao novčanu kaznu od 1580 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Pijan za volanom i na sisačkom području

Istog dana, oko 18 sati, policijski službenici su na sisačkom području u mjestu Topolovac zaustavili još jednog pijanog vozača. Radilo se o 48-godišnjaku koji je upravljao automobilom sisačkih registracija pod utjecajem alkohola od 1,60 promila.

Kako je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je također zadržan do otriježnjenja u policijskoj postaji. Protiv njega slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu,pišu Avaz

Recidivist vozio s 1,85 promila

Jučer su, oko 22.30 sati na kutinskom području u mjestu Zbjegovača, policajci zaustavili automobil kutinskih registracija kojim je pod utjecajem alkohola od 1,85 promila upravljao 35-godišnjak.

Kako se radilo o recidivistu, uhićen je i nakon prekršajne obrade odveden je na Općinski prekršajni sud koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1320 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

