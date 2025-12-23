Jedan znak otkriva prevaru, a mnogi ga uopće ne primjećuju

Koji je najveći znak da vas partner vara?

Ali danas, kada ni oko definicije varanja nema jasnog dogovora, teško je znati kada neko “mulja”. Srećom, postoji Reddit. Na jednoj objavi neko je pitao: “Koji je najveći znak da vas partner vara, a da ste ga zanemarili?” Odgovori su bili brutalno iskreni.

“Optuživala me da je varam bez razloga”

“Stalno me ispitivala gdje sam i optuživala da je varam. Radio sam po 12 i više sati na naftnoj bušotini usred ničega. Kada sam ja tačno stizao do neke druge osobe, između bušenja i nabavke hljeba?”, jedan je od komentara. “Optuživala me da je varam bez razloga, bez dokaza, bez ičega. Ni povod joj nije trebao”, dodao je neko drugi.

Jedna je djevojka otkrila: “Počeo je paranoično tražiti da mu pokazujem poruke. Mislila sam da je samo nesiguran. U stvarnosti je planirao selidbu s našom zajedničkom prijateljicom.”

Ozbiljan znak upozorenja

Poenta? U mnogim slučajevima, baš oni koji stalno sumnjaju u drugu osobu sami nisu sasvim čisti. Sve u svemu, ljudi s Reddita kažu da treba pripaziti kada druga osoba počne okretati optužbe prema vama. Možda je to samo paranoja. A možda je ozbiljan znak upozorenja, prenosi Avaz.

Facebook komentari