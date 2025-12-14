20 životnih principa kojih se pridržava svaki Strijelac – S njima ćete dobiti ono što vidite!

Strijelci zaista znaju kako prijeći granice i testirati strpljenje ljudi oko njih. Oni znaju da istina boli, ali nemaju je problema izreći. Imaju živahnu osobnost, ali su vrlo povučeni ljudi. Oni su odlični u izgradnji zidova oko srca da ne bi nikome dozvolili da ih povrijedi. Umjesto da budu ljuti, više vole nadići teškoće kroz smijeh.

Kada se osjećaju anksiozno, to ne pokazuju. Ali kada prijeđete njihove granice tolerancije, izlit će sve što je ranije bilo sakupljeno. Strijelci su društvena bića, ali ne žele biti dio krugova. Oni se najbolje osjećaju u društvu male grupe prijatelja kojima mogu vjerovati.

Nastavite s čitanjem kako biste otkrili principe svakog Strijelca:

1. Nemaju što kriti i rado govore istinu.

2. Mogu dati srce na trenutak, ali ako ih prevarite otići će što prije.

3. Ne treba im sažaljenje. Znaju kako podići glavu i krenuti naprijed, koliko god da je teško.

4. Ako im netko ne želi biti prijatelj – nije nužno. Potrebna su im samo dva ili tri prijatelja i obitelj u životu.

5. Ponekad pričaju puno i vrlo brzo.

6. Žele otići kada se pojavi takva potreba, bez potrebe da odgovaraju na pitanja i daju objašnjenja. Ponekad moraju nestati negdje da napune baterije i onda se vrate puni energije i optimizma.

7. Potreban im je ljubavnik koji neće pokušati promijeniti njihove načine i stavove. Žele zabavnog, otvorenog i optimističnog partnera.

8. Uvijek će dati ruku onome kome je potrebna pomoć. Ali ako ta osoba to iskoristi, nikada ga više neće vidjeti.

9. Lako je razgovarati s njima. Teško ih je razumjeti.

10. Ne žele propustiti dobre prilike. Vole neočekivane poljupce u neočekivanim trenucima.

11. Dokle god ih ljudi cijene kao osobe, poštuju odluke i ne miješaju se u njihov život, Strijelci su sretni.

12. Ne pitajte Strijelca za mišljenje ako niste spremni da ga čujete. Uvijek govore što misle.

13. Što ih čini sretnim? Putovanje i osjećaj slobode. Ne žele se osjećati frustrirano.

14. Gube strpljenje kada su okruženi ljudima ili situacijama u kojima nemaju interesa. Posebno imaju problem da razgovaraju s ljudima koji misle da znaju sve.

15. Ne očekuju previše od ljudi.

16. S njima ćete dobiti ono što vidite. Ne postoji ništa lažno ili netočno.

17. Najgora stvar koju svatko može učiniti je sumnja u njihovu iskrenost i odanost.

18. Nemaju problema s rokovima. Uvijek završavaju zadatke na vrijeme, bez obzira što 90% posla obavljaju u noći prije isteka roka.

19. Strijelac je osoba s kojom se možete slobodno ponašati i krenuti na putovanje s neizvjesnom situacijom kako biste pobjegli od svakodnevnog života.

20. Najveći strah: biti zaglavljen u istoj dosadnoj rutini do kraja života, piše Ženski magazin.

