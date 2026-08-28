Američka kongresmenka nakon smrti Mladića: Kasapin Bosne je mrtav, svijet je bolje mjesto

Wagner je Mladića nazvala “Kasapinom Bosne” i podsjetila na njegovu ulogu u ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Bosni i Hercegovini.

“Kasapin Bosne je mrtav. Bio je genocidni ubica koji je uništio bezbroj života; svijet je sada bolje mjesto jer ga više nema”, poručila je Wagner.

Američka kongresmenka posebno je istakla bosanskohercegovačku zajednicu u regiji St. Louisa, koja broji veliki broj preživjelih i potomaka žrtava rata.

“Naša bosanska zajednica ovdje u regiji St. Louisa nevjerovatno je otporna i znam da je ovo samo mali dio pravde protiv nevjerovatno zlog čovjeka”, navela je Wagner.Ratko Mladić osuđen je pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno je više od 8.000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka,pišu Vijesti

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