Najopasnije mjesto na svijetu: Otok na kojem živi 4.000 smrtonosnih zmija i gdje je ljudima strogo zabranjen pristup

Dobrodošli na Ilha da Queimada Grande, u svijetu poznatiji kao “Otok zmija”. Ovo nije turistička destinacija; ovo je jedno od rijetkih mjesta na planeti gdje ljudi nisu na vrhu hranidbenog lanca.

[PODNASLOV 1] Gustoća užasa: Zmija na svakom koraku?

Površine svega 43 hektara (manje od pola kvadratnog kilometra), ovaj otok dom je nevjerovatnoj populaciji zmija. Procjene variraju, ali stručnjaci vjeruju da na otoku živi između 2.000 i 4.000 ovih reptila.

Iako to možda ne zvuči puno, gustoća naseljenosti je ono što ledi krv u žilama. Na nekim dijelovima otoka, procjenjuje se da na svakom kvadratnom metru živi jedna zmija. To znači da, teoretski, gdje god da stanete, nikada niste udaljeni više od metra od smrtonosne opasnosti.

Upoznajte “Zlatnu smrt”: Otrov koji topi meso

Zmije na ovom otoku nisu obične. Riječ je o endemskoj vrsti Zlatna kopljarka (Bothrops insularis), koja ne živi nigdje drugo na svijetu. Zbog izolacije i nedostatka kopnenog plijena, ove zmije su evoluirale da love ptice selice.

Kako bi ubile pticu prije nego što ona odleti, morale su razviti nevjerovatno potentan otrov. Njihov otrov je tri do pet puta jači od otrova njihovih kopnenih rođaka i hemotoksičan je – što znači da razara crvena krvna zrnca i doslovno otapa ljudsko meso i tkivo oko mjesta ugriza. Ugriz, ako se ne tretira odmah protuotrovom (kojeg na otoku nema), može ubiti odraslog čovjeka za manje od sat vremena uzrokujući zatajenje bubrega i unutrašnje krvarenje.

Zabranjena zona i jezive legende

Zbog ekstremne opasnosti, brazilska vlada i mornarica strogo su zabranile pristup otoku. Jedini ljudi koji smiju kročiti na njegovo tlo su odabrani naučnici sa posebnim dozvolama i, povremeno, timovi mornarice koji održavaju automatski svjetionik – i to uvijek u pratnji ljekara,pišu N1

Otok je okružen jezivim pričama. Najpoznatija legenda govori o posljednjem svjetioničaru i njegovoj porodici koji su živjeli na otoku 1920-ih, prije nego što je svjetionik automatiziran. Prema priči, jedne noći su zmije počele ulaziti kroz prozore. Porodica je u panici pokušala pobjeći kroz šumu do čamca na obali, ali ih je gustoća zmija na tlu koštala života – navodno su pronađeni mrtvi, prekriveni ugrizima.

Iako je vjerovatno riječ samo o legendi, ona savršeno ilustruje zašto je Ilha da Queimada Grande s pravom nosi titulu najopasnijeg otoka na svijetu.

