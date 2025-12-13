LOTO: Nevjerovatan detalj tokom izvlačenja

Tokom izvlačenja automobila u igri ekstra šansa izvučen je tiket sa brojem 01-01101-50-5-23-00106, a dobitnik je iz Zemuna.

Ono što je zaista nevjerovatno u cijeloj ovoj situaciji jeste vrijeme kada je tiket uplaćen. Igrač je odigrao svoju kombinaciju 12. dana u 12. mjesecu u tačno 12 sati i 12 minuta.

Zaista zanimljiv detalj sa izvlačenja posljednjeg kola igre Loto.

Inače, ni u jednoj prethodnoj igri nije izvučena glavna nagrada. Igra Loto bila je vrijedna 4.850.000 KM, a izvučeni su brojevi 5, 9, 20,22, 26,15 i 34, prenosi ATV.

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 98. kolu?

Igra Loto u 98. kolu nosila je 2.400.000 KM, a dobitna kombinacija glasila je 13,10, 30, 1, 28, 33 i 2.

U ovom kolu izvučen je džoker broj 973573, a ni u ovoj igri nije bilo dobitka.

