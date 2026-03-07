Iran: Počela je nova faza operacije Istinsko obećanje! Evo šta to znači

“Prije nekoliko sati provedena je 17. faza operacije Istinsko obećanje 4, tijekom koje su zračno-svemirske snage Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde lansirale 40 projektila prema američkim i cionističkim ciljevima”, navodi se u priopćenju emitiranom na državnoj televiziji, bez dodatnih pojedinosti.

