“Prije nekoliko sati provedena je 17. faza operacije Istinsko obećanje 4, tijekom koje su zračno-svemirske snage Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde lansirale 40 projektila prema američkim i cionističkim ciljevima”, navodi se u priopćenju emitiranom na državnoj televiziji, bez dodatnih pojedinosti.
Iran: Počela je nova faza operacije Istinsko obećanje! Evo šta to znači
Iranska Revolucionarna garda je objavila da je lansirala oko 40 projektila na američke i izraelske ciljeve petog dana rata na Bliskom istoku.