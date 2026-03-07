Svijet

Iran: Počela je nova faza operacije Istinsko obećanje! Evo šta to znači

Objavljeno prije 2 sata

Iranska Revolucionarna garda je objavila da je lansirala oko 40 projektila na američke i izraelske ciljeve petog dana rata na Bliskom istoku.

“Prije nekoliko sati provedena je 17. faza operacije Istinsko obećanje 4, tijekom koje su zračno-svemirske snage Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde lansirale 40 projektila prema američkim i cionističkim ciljevima”, navodi se u priopćenju emitiranom na državnoj televiziji, bez dodatnih pojedinosti.


