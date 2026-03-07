Izrael priznao: Upozorenja o iranskim raketnim napadima možda više neće stizati na vrijeme

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da zbog operativnih razloga možda neće moći obezbijediti upozorenja na mobilne telefone za svaki iranski raketni napad. Satelitski snimci pokazuju da Iran pokušava “oslijepiti” SAD i njihove saveznike ciljanjem radarskih sistema.

Nakon što su u petak upozorenja o lansiranju raketa na mobilne telefone stizala samo nekoliko trenutaka prije aktiviranja sirena, Komanda za domaći front IDF-a istakla je da upozorenja mogu biti poslana neposredno prije sirena ili možda uopšte neće biti poslana, piše Haaretz.

Operativni razlozi

IDF je pojasnio da kratka upozorenja nisu rezultat tehničkih problema, već operativnih razloga, te da se slična upozorenja mogu očekivati i ubuduće. Vojnici su dodali da se ne mogu obavezati na tačan broj minuta između upozorenja i aktivacije sirena.

Civilni sistem upozorenja u Izraelu funkcioniše na osnovu detekcije lansiranja, koristeći izraelske i strane radare širom regiona. Kada se otkrije lansiranje, upozorenje se šalje putem mobilnih telefona i aplikacije Komande za domaći front, dok sirene zvone oko minut i po prije udara. Vrijeme predupozorenja zavisi od trenutka detekcije lansiranja.

Satelitski snimci baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Jordanu pokazuju da Iran pokušava ciljati ključne radarske sisteme kako bi onemogućio SAD i njihove saveznike. Prema izvještaju CNN-a, Iran je uništio radar THAAD baterije u bazi Muwaffaq Salti u Jordanu,pišu Avaz

Dodatni snimci pokazuju oštećenja zgrada u dvije baze u UAE, gdje se raspoređuju THAAD baterije, iako nije jasno da li su sistemi direktno pogođeni. Snimci također pokazuju da je šator s THAAD radarom u bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji pretrpio direktan pogodak.

Oštećeni radari

THAAD radar, model AN/TPY-2, ima domet od oko 3.000 km, odgovoran je za detekciju raketa i pomoć u navođenju presretača THAAD, te se može integrisati s Patriot raketnim baterijama. Radarski sistem vrijedi stotine miliona dolara i predstavlja ključnu komponentu koja se teško zamjenjuje.

