Svijet

Krhotina pala na automobil u Dubaiju tokom napada, vozač poginuo

2.4K  
Objavljeno prije 12 minuta

Zgrade u okolini Dubai Marine evakuirane su nakon što su krhotine nastale pri presretanju projektila oštetile pročelje jedne visoke zgrade

Stanovnik Dubaija poginuo je nakon što su krhotine nastale tokom “zračnog presretanja” pale na njegovo vozilo, objavio je gradski ured za medije.

Tragedija se dogodila u gradskoj četvrti Al Barsha, pri čemu je život izgubio vozač automobila.

Ova vijest dolazi ubrzo nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati najavili da odgovaraju na “dolazeće prijetnje u obliku projektila i dronova iz Irana”.Zgrade u okolini Dubai Marine evakuirane su nakon što su krhotine nastale pri presretanju projektila oštetile pročelje jedne visoke zgrade. Među evakuiranim bilo je i osoblje CNN-a.

Dubai Marina nalazi se u blizini brojnih turističkih atrakcija i gradskih institucija, uključujući Američko sveučilište u Dubaiju i trgovački centar Dubai Marina Mall.

Dok su se gradom širili zvukovi presretanja projektila i započele evakuacije, stanovnici Dubaija i Abu Dabija primili su upozorenja na mobilne telefone o dolazećim projektilima.piše Avaz


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh