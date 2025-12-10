Znakovi koji su navikli biti jaki za sve druge, ali nemaju kome reći da su umorni

Postoje ljudi koji su emocionalni oslonci svima oko sebe. Oni su ti koji slušaju, rješavaju probleme, preuzimaju odgovornost i nikad ne traže pomoć. Njihova snaga djeluje neupitno. No iza toga stoji istina koju rijetko tko vidi – oni su često umorni, preopterećeni i sami sa svime što nose, piše index.

Ovi horoskopski znakovi navikli su biti jaki. Ljudi ih doživljavaju kao stabilne, smirene i otporne. I upravo zbog toga ih nitko ne pita kako su. A oni ne žele biti teret, pa šute. Učtivo se nasmiješe dok pomažu drugima, a iznutra se raspadaju.

Jarac

Jarac je simbol odgovornosti i samodiscipline. On ne traži pomoć jer vjeruje da to mora sam. Uvijek je taj koji drži sve pod kontrolom, koji je oslonac obitelji, kolegama i prijateljima. No njegova unutarnja borba rijetko je viđena. Umoran je od očekivanja, ali i dalje ide dalje, bez da ikome pokaže.

Rak

Rakovi su tu za sve – za tuđe tuge, sumnje, padove. Iznutra, njihova osjetljivost zna biti nepodnošljiva, ali to skrivaju da bi drugi imali sigurnost. Kad im je teško, povuku se i šute, jer ne žele nikoga opterećivati. Uvijek pomažu, ali se rijetko osjećaju istinski viđenima.

Djevica

Djevica će vas pitati jeste li jeli, jeste li stigli sve obaviti, kako ste spavali. Njoj su tuđi problemi važniji od vlastitih. Perfekcionistička i analitična, sve nosi na svojim leđima, i to tiho. Ljudi misle da Djevica sve može. Ona im to i dopušta. A onda puca kad više nitko ne gleda.

Škorpion

Škorpion je poznat po svojoj snazi, ali i tajnovitosti. On osjeća sve, ali pokazuje malo. Ljudi mu se povjeravaju, ali rijetko kad dobiju pogled s druge strane. Škorpion ne želi da ga se vidi slabog, ranjivog ili izgubljenog. A to ga često ostavlja potpuno samog u trenucima kad mu je netko najpotrebniji.

