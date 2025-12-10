Čeda se oglasio nakon navoda da se vjerio u Crnoj Gori i da je podnio prijavu

Ove spekulacije počele su kružiti na Instagramu, a on je sada izjavio:

– Smijem se dva dana – rekao je Čeda.

Na pitanje da li zna razlog zbog kojeg su pokrenute ove spekulacije, Čedomir je odgovorio:

– Vjerovatno im je tako ljepši život. Sve je okej, samo neka su sretni – istakao je političar i detaljno se osvrnuo na cijelu situaciju:

– Okače profil na Instagramu s mojom fotografijom i kažu da sam se vjerio u Crnoj Gori, zato što su tamo legalizirani brakovi, a kakve to veze ima s vjeridbom?

“Šta je tu ružno, nisam nikog ubio”

Također, u medijima se pojavila informacija da su Čedomir i Aleksandar posjetili policijsku stanicu na Novom Beogradu kako bi prijavili profil koji je proširio ovu dezinformaciju, ali je političar za Mondo demantirao ove navode.

– Odem u policijsku stanicu na Novom Beogradu i prijavim — šta da prijavim? – rekao je, pa dodao:

– Šta je tu ružno, nisam nikoga ubio, PRENOSI NOVI.

