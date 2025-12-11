Erdoğanova posjeta donijela zamah: Turski izvoz u Maleziju porastao za 52%

Rast je uslijedio nakon državne posjete i novih sporazuma, pri čemu obje zemlje sada ciljaju na obim bilateralne trgovine od 10 milijardi dolara, u odnosu na prethodni cilj od 5 milijardi dolara.

Izvoz Turske u Maleziju je ove godine naglo porastao, povećavši se za 52% u odnosu na prethodnu godinu i dostigavši ​​509,5 miliona dolara u periodu januar-oktobar. Ovaj porast se pripisuje usklađenim diplomatskim i trgovinskim naporima između dvije zemlje, koje sada imaju za cilj značajno proširenje svog ukupnog ekonomskog partnerstva.

Diplomatski pritisak i revidirani trgovinski ciljevi

Pozitivan trend dobio je na zamahu nakon posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana Maleziji u februaru, gdje je potpisano 11 sporazuma o saradnji. Tokom zajedničke konferencije za novinare s malezijskim premijerom Anwarom Ibrahimom, lideri su se složili da udvostruče svoj ciljni obim bilateralne trgovine sa 5 milijardi dolara na 10 milijardi dolara. Turska smatra Maleziju, kao dio svoje “Strategije dalekih zemalja”, ključnim partnerom za saradnju u trgovini, turizmu, odbrani i investicijama.

Rast sektora i porast turizma

Sporazumi o energetici, naučnim istraživanjima, a posebno odbrani, došli su do izražaja. Predsjednik Erdoğan je istakao da su transfer tehnologije i zajednički proizvodni projekti u turskoj odbrambenoj industriji stvorili zamah za takvu saradnju. Istovremeno, turizam iz Malezije u Tursku raste, s dolascima u oktobru koji su porasli za 11% u odnosu na prethodnu godinu, dostigavši ​​82.315, a mogao bi da premaši 100.000 posjetilaca u godini.

Ukupni obim trgovine i strateške perspektive

Prema podacima Turskog statističkog instituta (TurkStat), ukupni obim trgovine između dvije zemlje dostigao je 4,3 milijarde dolara u prvih deset mjeseci 2024. godine, što predstavlja godišnji porast od 11,6%. Obim trgovine za cijelu 2023. godinu iznosio je 4,9 milijardi dolara. Ove brojke naglašavaju brzo produbljivanje ekonomskih odnosa vođenih političkom posvećenošću na visokom nivou i strateškim fokusom na obostrani rast, prenosi yenisafak.

