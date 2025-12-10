Estrada

Aca Lukas se oglasio nakon što mu je u rekordnom roku rasprodat koncert u RS: “Hvala Banjalučanima na ukazanom povjerenju”

Objavljeno prije 39 minuta

Srbijanski pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, još jednom je potvrdio svoj status jednog od najtraženijih izvođača na regionalnoj sceni.

Karte za njegov nastup koji je zakazan za 29. decembar u „Clubu 17“ u Banjoj Luci je rasprodat u rekordnom roku.

Posjetioce očekuje pravi novogodišnji spektakl, a svi koji su na vrijeme obezbijedili ulaznice već sada se mogu pripremiti za nezaboravno veče u atmosferi prepunog kluba. Aca Lukas se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio se svojoj publici iz Banja Luke na povjerenju. Dakle, nastup 29. decembra u Banja Luci je rasprodat 20 dana pred nastup. Hvala Banja Luko, hvala Banjalučanima na ukazanom povjerenju. Bit će mi mnogo drago da se vidimo ponovo, a vjerovatno, ustvari, sigurno ćemo uskoro objaviti još jedan datum, jer je interesovanje baš veliko i bilo bi šteta da i oni koji su hteli da dođu na nastup, ali ne mogu, jer je već rasprodat. Tako da će biti još jednog datuma. Mnogo vas voli i pozdravlja Aca Lukas. Još jednom hvala Banja Luko, hvala Banjalučanima, sve vas voli vaš Aca Lukas – rekao je popularni pjevač,piše Avaz


