Aca Lukas se oglasio nakon što mu je u rekordnom roku rasprodat koncert u RS: “Hvala Banjalučanima na ukazanom povjerenju”

Karte za njegov nastup koji je zakazan za 29. decembar u „Clubu 17“ u Banjoj Luci je rasprodat u rekordnom roku.

Posjetioce očekuje pravi novogodišnji spektakl, a svi koji su na vrijeme obezbijedili ulaznice već sada se mogu pripremiti za nezaboravno veče u atmosferi prepunog kluba. Aca Lukas se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio se svojoj publici iz Banja Luke na povjerenju. Dakle, nastup 29. decembra u Banja Luci je rasprodat 20 dana pred nastup. Hvala Banja Luko, hvala Banjalučanima na ukazanom povjerenju. Bit će mi mnogo drago da se vidimo ponovo, a vjerovatno, ustvari, sigurno ćemo uskoro objaviti još jedan datum, jer je interesovanje baš veliko i bilo bi šteta da i oni koji su hteli da dođu na nastup, ali ne mogu, jer je već rasprodat. Tako da će biti još jednog datuma. Mnogo vas voli i pozdravlja Aca Lukas. Još jednom hvala Banja Luko, hvala Banjalučanima, sve vas voli vaš Aca Lukas – rekao je popularni pjevač,piše Avaz

