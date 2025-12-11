Mourinho sa torbom stigao pred novinare: Nije ovo za vas…

Benfica je sinoć priredila dobru partiju u Ligi prvaka savladavši Napoli rezultatom 2:0, čime je ponovo otvorila borbu za prolazak dalje.

Jose Mourinho je na press konferenciju izašao vidno raspoložen, zadovoljan načinom na koji je njegov tim odigrao jedan od najvažnijih duela dosadašnje faze takmičenja.

Ipak, najviše pažnje privukao je detalj koji nije imao veze s utakmicom, legendarni trener se pojavio pred novinarima s torbom u ruci.

Čim je sjeo, dobio je pitanje da li je riječ o poklonu za medije. Mourinho se nasmijao i odmah razjasnio situaciju.

“Ovo je moje. U torbi je dres Scotta McTominaya. Dao sam mu šansu dok sam bio u Manchester Unitedu, ostavio sam Pogbu na klupi da bih ga ubacio. Najmanje što je mogao uraditi bilo je da mi pokloni svoj dres“, našalio se portugalski stručnjak.

Mourinho je McTominayu pružio prve ozbiljne minute u seniorskom fudbalu kada je Škot imao svega 20 godina, a očito je da to igrač nije zaboravio. Nakon sinoćnjeg duela ponovo su se sreli, a McTominay je iskoristio priliku da Mourinhu uruči dres kao znak zahvalnosti, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari