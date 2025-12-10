Teško se nose sa stresom: Horoskopski znakovi koji pucaju pod pritiskom

Stres je dio svakodnevice, ali nije svaki horoskopski znak jednako spreman nositi se s njim. Dok neki ostaju sabrani i hladne glave čak i u najnapetijim situacijama, drugi brzo osjećaju preplavljenost, emotivni pritisak i unutarnji nemir. Neki znakovi reagiraju povlačenjem, drugi burnim emocijama, a treći gube fokus čim se pred njima pojavi više obveza odjednom.

Ribe

Ribe doživljavaju stres intenzivnije od većine. Njihova prirodna osjetljivost i sklonost preuzimanju tuđih emocija čine ih izrazito ranjivima u trenucima napetosti. Kad stres naraste, Ribe se povlače u svoj unutarnji svijet gdje pokušavaju pronaći mir, ali ponekad taj bijeg dodatno pojačava osjećaj preplavljenosti. Zbog svoje empatije lako upijaju tuđe brige pa nerijetko nose dvostruki teret, svoj i tuđi.

Rak

Rakovi na stres reagiraju u snažnim emotivnim valovima. Pod pritiskom postaju tjeskobni, nervozni i skloni dramatičnim reakcijama jer sve doživljavaju duboko osobno. Njihova potreba za sigurnošću čini ih osjetljivima na promjene, konflikte i situacije u kojima se ne osjećaju zaštićeno. Kada je stres snažan, Rakovi izbjegavaju razgovore i zatvaraju se u sebe, što im otežava pronalazak rješenja.

Djevica

Djevice žele imati kontrolu nad situacijama, planovima i obvezama. Pod stresom postaju pretjerano kritične, napete i sklone analiziranju svakog detalja do iscrpljenosti. Kako im perfekcionizam ne dopušta opuštanje, lako pucaju kad se pojavi i najmanji kaos. Zbog prevelikih očekivanja prema sebi, stres ih često blokira.

Vaga

Vage pod stresom zapinju između različitih opcija, mišljenja i očekivanja. Njihova potreba za skladom djeluje protiv njih kad nastupi trenutak pritiska jer ne mogu donijeti odluku, strahuju od pogreške i osjećaju se preopterećeno tuđim zahtjevima. Kad stres postane jak, Vage počinju odgađati odluke, povlačiti se ili tražiti potvrdu od drugih, što ih čini još nesigurnijima, piše index.

Facebook komentari