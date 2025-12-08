Najnesigurniji znakovi zodijaka: Svaka kritika će ih pogoditi

Neki horoskopski znakovi na kritiku reagiraju osjetljivije od drugih. Bez obzira na to je li povratna informacija dobronamjerna ili gruba, oni je često doživljavaju osobno, duboko i emotivno. Njihova nesigurnost ne proizlazi iz slabosti, već iz naglašene potrebe za potvrdom okoline i emocionalnom sigurnošću. U nastavku predstavljamo četiri skupine znakova koje se najčešće ističu po tome da ih kritika posebno pogađa.

Ribe

Ribe svaku izrečenu riječ upijaju poput spužve. Kritika, čak i ona blaga, može ih duboko dirnuti, jer sve proživljavaju emotivno i osobno. Djeluju nježno i povučeno, ali iza toga stoji vrlo bogat unutarnji svijet u kojem svaku primjedbu analiziraju satima, piše index.

Ribe često preispituju jesu li nekoga razočarale, jesu li dovoljno dobre ili su nešto mogle učiniti bolje. Zbog toga kritiku ponekad doživljavaju kao potvrdu vlastitih strahova, što im značajno narušava samopouzdanje. Treba im vremena i podrške da se ponovno osjete stabilno.

Rak

Rakovi svoju sigurnost grade na osjećaju prihvaćenosti i bliskosti. Kada dobiju kritiku, bez obzira na ton, ona ih može podsjetiti na ranjivosti koje pokušavaju sakriti. Rakovi često reagiraju povlačenjem, šutnjom ili emocionalnom distancom, jer se kritika u njihovom svijetu nerijetko pretvara u osobnu povredu.

Iako u kritici mogu pronaći korisne smjernice, potrebno im je vrijeme da prerade sve ono što su osjetili. Rakovi ne zaboravljaju lako, tako da čak i jedna nepromišljena rečenica može ostaviti trag koji nose danima.

Vaga

Vage često čeznu za harmonijom i mirom, a svaka kritika narušava njihovu unutarnju ravnotežu. One često brinu o tome što drugi misle pa kritična primjedba djeluje kao signal da nešto nije u skladu s očekivanjima okoline.

Zbog pretjeranog analiziranja i potrebe da svima udovolje, Vage lako postaju nesigurne u vlastite odluke. Kritika ih pogađa jer u njoj vide mogućnost da su pogriješile ili nekoga razočarale. Potrebno im je ohrabrenje kako bi ponovno povjerovale u vlastite procjene.

Djevica

Djevice su skupina koja i bez tuđih komentara često preispituje vlastite postupke. Kada se kritika ipak pojavi, ona ih može pogoditi više nego što bi itko očekivao, jer se sudara s njihovim unutarnjim perfekcionizmom. One teže savršenstvu pa i najmanja primjedba može zvučati kao potvrda da nisu bile dovoljno dobre.

Djevice kritiku analiziraju do detalja, razmišljajući jesu li nešto mogle napraviti drugačije i jesu li negdje podbacile. Iako izvana djeluju smireno, unutra proživljavaju pravu oluju sumnji i samopropitivanja.

