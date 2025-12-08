VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA OVNA ZA 2026. GODINU – Nova faza identiteta, odgovornosti i radosti

Godina 2026. za Ovna je vrijeme kada se povlači jasna crta. Nakon razdoblja u kojem se mnogo toga odvijalo iza kulisa, fokus se vraća na Vas osobno – na tijelo, identitet, odluke i smjer kojim se želite kretati. Ulazak Saturna i Neptuna u Vaš znak, zajedno s pomacima Plutona, Jupitera, Urana i Mjesečevih čvorova, donosi rijetku kombinaciju pritiska, čišćenja i novih prilika. Neke veze, poslovi i navike više neće moći opstati na starim temeljima, ali upravo kroz te rezove otvara se prostor za stabilniji, zreliji način življenja sebe. Ako ste spremni preuzeti odgovornost za vlastite izbore, 2026. može postati početak sasvim drugačije faze Vašeg života.

Za Ovna je 2026. prekretnica. Nakon dugog razdoblja u kojem se puno toga odvijalo “iza kulisa”, fokus se vraća na Vas osobno – na tijelo, identitet, odluke i smjer kojim želite ići.

Pluton je cijelu godinu u ranim stupnjevima Vodenjaka i prolazi kroz Vaše jedanaesto polje – prijatelji, mreže, ciljevi, kolektivi. To znači da se mijenja način na koji pripadate grupama, s kim se povezujete i koje dugoročne planove uopće želite imati. Neki odnosi u krugu prijatelja mogu se raspasti, a istovremeno se otvaraju dublje, autentičnije veze s ljudima s kojima dijelite vrijednosti.

Saturn od veljače/februara ulazi u Vaš znak i do 2028. ostaje u Ovnu, dok se Neptun također pomiče iz Riba u prve stupnjeve Ovna i oko 0° radi rijetku konjunkciju sa Saturnom tijekom veljače/februara 2026. Time se snažno aktivira Vaše prvo polje – Vi sami, Vaše tijelo, način na koji se pojavljujete u životu. Ovo je početak novog, vrlo ozbiljnog ciklusa sazrijevanja: više ne prolazi improvizacija, morate znati tko ste i za što ste spremni preuzeti odgovornost.

Jupiter je do 30.6. u Raku i Vašem četvrtom polju doma, obitelji i unutarnje baze, a zatim ulazi u Lava i peto polje ljubavi, djece, kreativnosti i radosti, gdje ostaje do sredine 2027. Prvi dio godine naglašava dom, preseljenja, uređenje prostora, obiteljske odnose i emocionalnu sigurnost; drugi dio godine širi polje ljubavi, stvaralaštva i životne radosti.

Uran početkom godine još jednom prolazi kroz kasne stupnjeve Bika, dakle kroz Vaše drugo polje novca i osobnih resursa, a 26.4.2026. definitivno prelazi u Blizance i treće polje – komunikacija, učenje, kretanje, odnosi s okolinom – gdje ostaje godinama. Naglasak se tako seli s iznenadnih financijskih obrata na promjene u načinu razmišljanja, učenja i povezivanja.

Mjesečevi čvorovi su od siječnja/januara 2025. do 26. srpnja/jula 2026. na osi Ribe–Djevica: Sjeverni čvor u Ribama u Vašem dvanaestom polju, a Južni u Djevici u šestom. Učite manje živjeti kroz iscrpljujući rad i stalnu kontrolu, a više kroz povjerenje, unutarnji rad i dopuštanje odmora. Od kraja srpnja/jula čvorovi prelaze na os Vodenjak–Lav: Sjeverni čvor u Vodenjaku, Južni u Lavu. To prebacuje lekcije na ravnotežu između Vaših osobnih ambicija i mjesta u grupi, te između potrebe da budete “glavni” i potrebe da stvarate nešto što je dobro i za druge.

Eklipse u 2026. dodatno pojačavaju ove teme: 17.2. je pomrčina Sunca u Vodenjaku (Vaše jedanaesto polje), u ožujku/martu je pomrčina Mjeseca u Djevici (šesto polje), 12.8. pomrčina Sunca u Lavu (peto polje), a krajem kolovoza/avgusta pomrčina Mjeseca u Ribama (dvanaesto polje). Sve to stavlja pod povećalo Vaše odnose s grupama, zdravlje i posao, ljubav i kreativnost te unutarnji svijet i potrebu za povlačenjem.

Merkur je 2026. retrogradan tri puta: od 26.2. do 20.3. u Ribama (Vaše dvanaesto polje), od 29.6. do 23.7. u Raku (četvrto polje) i krajem godine u vodenom znaku (Škorpionu), prolazeći kroz osmo polje – zajednički resursi, intima, psihološka dubina. To su periodi za usporavanje, preispitivanje i manje forsiranja brzih odluka. Mars tijekom 2026. nije retrogradan, što znači da je energija općenito direktnija, bez dugih blokada koje ste možda osjećali u nekim ranijim godinama.

Sve skupa, 2026. za Ovna je godina u kojoj se postavlja novi temelj: tko ste, kako živite, na koga se oslanjate i što Vas doista pokreće.

Zdravlje i vitalnost

Za Ovna, zdravlje 2026. nije samo pitanje snage, nego pametnog upravljanja energijom.

Saturnov ulazak u Vaš znak nakon nekoliko zahtjevnih godina kroz dvanaesto polje može se osjetiti kao mješavina olakšanja i težine. S jedne strane završava faza nejasnog umora, psihičkih pritisaka i zatvorenih ciklusa koji su djelovali kao da se događaju iza leđa; s druge strane, tijelo sada vrlo jasno reagira na nebrigu. Preuzimate odgovornost za formu, navike i način na koji trošite snagu – bilo kroz discipliniraniju rutinu vježbanja, pregled zdravstvenih navika ili jednostavno kroz svjesnije upravljanje vremenom.

Neptun koji prelazi iz Riba u Ovna spaja potresen živčani sustav s Vašom osjetljivošću. Ako ste skloni “gurati preko sebe” i tek kasnije osjetiti posljedice, 2026. će biti godina u kojoj te posljedice dolaze brže. Važno je primijetiti trenutke kada bježite u distrakcije, pretjerani rad, hranu ili druge navike – jer tijelo sada traži iskreniji odnos prema umoru, tuzi, tjeskobi ili stresu.

Jupiter u Raku i četvrtom polju do kraja lipnja/juna podržava oporavak kroz dom. Više Vam pomaže kvalitetan san, mirnija atmosfera, emotivna podrška i uređenje prostora nego spektakularne dijete ili nagli režimi. Kako je Jupiter do ožujka/marta retrogradan, prvi mjeseci godine vraćaju teme iz 2025. – možda zdravstvene navike koje ste pokušali uvesti pa odustali, ili odluke o tome gdje i s kim živite.

Od 30.6. Jupiter u Lavu prelazi u peto polje i vitalnost postaje življa, ali i sklonija pretjerivanju: više izlazaka, više užitaka, više želje za igrom i riskiranjem. Ako već imate sklonost “živjeti na maksimumu”, ovo može biti predivno razdoblje, ali traži oprez s iscrpljivanjem srca, kralježnice i općenito energije – posebno ako uz sve pokušavate održati stari tempo rada.

Retrogradni Merkur u Vašem dvanaestom polju od kraja veljače/februara do 20. ožujka/marta vrlo jasno sugerira: mentalni odmor. To je vrijeme kada je korisnije odspavati, meditirati, šetati ili zapisivati misli, nego forsirati analitički rad. Ljetno retrogradno razdoblje u četvrtom polju može donijeti umor kroz obiteljske teme ili preslagivanja oko doma, a jesensko kroz osmo polje upozorava na psihičko trošenje kroz financijski stres ili intenzivne emotivne priče.

Bez Marsa retrogradno, imate kapacitet pokretati nove navike, ali ove godine je ključ da ne idete “glavom kroz zid”. Što ranije prihvatite da Vaše tijelo nije neuništivo, to će 2026. biti zdravija i stabilnija.

Posao, karijera i novac

Na polju posla i novca 2026. Ovnu donosi ozbiljno sazrijevanje, ali i nove prilike.

Saturn u prvom polju traži da Vaš posao bude u skladu s novom razinom odgovornosti. Ako ste navikli prihvaćati više nego što možete, ili biti “vatrogasac” koji rješava sve tuđe krize, sada ćete vrlo jasno vidjeti cijenu toga. Ovo je godina u kojoj birate uloge koje su dugoročno održive: možda manje dramatične izvana, ali više usklađene s onim tko ste iznutra.

Uran prvo dovršava ciklus u Vašem drugom polju u Biku – iznenadne promjene u primanjima, troškovima ili vrijednosnom sustavu – a zatim 26.4. prelazi u Blizance i treće polje. To mijenja način na koji radite s informacijama: više online aktivnosti, učenje novih vještina, rad koji traži fleksibilnu komunikaciju i kretanje. Neki Ovnovi će upravo 2026. početi raditi nešto povezano s pisanjem, podučavanjem, medijima, tehnologijom ili radom na više lokacija.

Pluton u jedanaestom polju mijenja Vaš odnos prema grupnim projektima i ciljevima. Mreže poznanstava postaju ključne, ali ne bilo kakve: sada se jasno vidi s kim možete graditi dugoročno, a gdje postoje skriveni interesi, manipulacije ili iscrpljivanje. U nekim slučajevima to znači napuštanje kolektiva ili tima u kojem ste dugo bili; u drugim, preuzimanje jače uloge u grupi koja Vas doista podržava.

Jupiter u četvrtom polju do kraja lipnja/juna ponekad usporava karijeru izvana, ali jača temelj iznutra. Možda više radite od kuće, završavate neki kućni projekt, brinete se za obitelj ili rješavate imovinska pitanja. Iako to na prvi pogled može djelovati kao “zastoj”, dugoročno upravo ovakvi periodi omogućuju da kasnije radite hrabrije iskorake jer znate da imate na što se osloniti.

Od 30.6. Jupiter u Lavu i petom polju donosi više prostora za samostalne projekte, kreativne poslove, poduzetništvo, rad s djecom, scenom, medijima, zabavnom industrijom ili bilo čime gdje dolaze do izražaja Vaša hrabrost i originalnost. Ovo je vrlo plodan period za pokretanje nečega “svog”, ali nije loše zadržati element discipline koji sada uvodi Saturn – da se ide pametno, a ne samo impulzivno.

Financijski, kombinacija Urana u drugom/trećem polju, Saturn–Neptun na osi prvo–drugo i čvorova koji se sele prema jedanaestom i petom polju, govori da novac sve manje smije ovisiti o improvizaciji, sreći ili iscrpljivanju. Ovo je godina u kojoj učite postaviti realne granice, cijene i planove – i ne gurati pod tepih brojke koje ne pašu u sliku.

Ljubav i odnosi

Ljubavni i međuljudski odnosi Ovnovima u 2026. donose i toplinu i vrlo jasne prekretnice.

Prvi dio godine, s Jupiterom u Raku i četvrtom polju, naglašava intimnije, obiteljske odnose. Važno Vam je s kime dijelite prostor, kakvu atmosferu imate kod kuće, koliko se tamo osjećate sigurno i viđeno. Ako ste u vezi, može se pojaviti tema zajedničkog života, selidbe, ulaganja u dom ili ozbiljnijeg povezivanja s obiteljima. Ako ste slobodni, često ćete biti privučeni osobama koje u Vama bude osjećaj “doma” ili emocionalne sigurnosti.

Kad Jupiter prijeđe u Lava i peto polje, ljubav dobiva vatreniji ton. Više je flerta, radosti, igre, spontanih izlazaka, želje da pokažete tko ste. Ovo je jedan od povoljnijih perioda za nove veze, ali i za vraćanje radosti u postojeći odnos. Pritom treba paziti da ne skliznete u scenarij u kojem Vam je važnije dokazati nešto drugima, nego stvarno se povezati – pogotovo jer će se kasnije te godine čvorovi prebaciti na os Vodenjak–Lav, pa će pitanje autentičnosti u odnosima biti još izraženije.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku u veljači/februaru aktivira Vaše jedanaesto polje i može donijeti novi početak kroz prijateljski krug: odnos koji iz prijateljstva prelazi u nešto više, ulazak u grupu u kojoj upoznajete važne ljude ili promjenu u dinamici postojećeg društva. Lunarna pomrčina u Djevici oko ožujka stavlja naglasak na svakodnevnu dinamiku – kako dijelite poslove, količinu rada i brige u odnosu – i lako može podići na površinu zamjerke koje su se godinama gomilale.

Pomrčina Sunca 12.8. u Lavu u petom polju dodatno uključuje temu ljubavi, djece i kreativnosti. Za neke Ovnove to je vrijeme zaljubljivanja, trudnoće, otvaranja važnog projekta; za druge jasno razgraničenje – što u ljubavi više ne želite pa i završetak priča koje su se vrtjele u krug. Kasnija pomrčina Mjeseca u Ribama u dvanaestom polju pojačava potrebu da otpustite stare emotivne vezanosti i odnose koji postoje više u glavi nego u stvarnosti.

Za slobodne Ovnove ovo je godina u kojoj se ljubavne priče lako pale, ali više ne prolazi površno “pali–gasi”. Saturn u prvom polju traži zreliji izbor: možda manje dramatičan, ali stabilniji i više u skladu s tim tko ste postali.

Dom, obitelj i privatni život

Privatna sfera Ovna 2026. dobiva veliku važnost – ne samo kroz događaje, nego kroz osjećaj temelja.

Jupiter u četvrtom polju do kraja lipnja/juna često donosi širenje u području doma: više kvadrata, preseljenje, adaptaciju, dolazak novih ukućana ili jednostavno veću želju da od prostora u kojem živite napravite mjesto na kojem se doista odmarate. Moguće je i da se dio posla premjesti u dom, pa granica između privatnog i poslovnog života traži novo postavljanje.

Uran prelaskom iz Bika u Blizance počinje više djelovati kroz Vaše treće i četvrto polje. To znači da se privatni život mijenja i kroz promjene u kvartu, susjedstvu, načinima kretanja i komunikacije. Neki Ovnovi će se odlučiti za preseljenje u dinamičnije okruženje, drugi će češće mijenjati lokaciju, raditi na dvije adrese ili kombinirati više “baza”. Ovo može biti oslobađajuće, ali i zahtjevno ako ste skloni zadržavanju starih navika.

Mjesečevi čvorovi, dok su još na osi Ribe–Djevica, naglašavaju odnos između povlačenja i svakodnevnih obaveza. Do kraja srpnja/jula privatni život traži i vrijeme nasamo, tišinu, odmor pa i simboličko čišćenje starog – stvari, papira, obiteljskih priča. Kad čvorovi prijeđu na os Vodenjak–Lav, fokus se seli na ravnotežu između vremena za prijatelje, kolektive i planove, te vremena za djecu, ljubav, vlastite projekte.

Retrogradni Merkur u Raku od kraja lipnja/juna do treće dekade srpnja/jula može donijeti zastoje u stvarima oko doma: papiri, ugovori, komunikacija s obitelji, rješavanje stambenih pitanja. To nije loše vrijeme za planiranje i preispitivanje, ali nije idealno za konačne odluke – bolje je dati si vremena da se sve informacije slože.

Privatni život u 2026. traži da više ne budete “gost” u vlastitom domu, nego aktivni kreator atmosfere i strukture u kojoj živite.

Osobni i duhovni razvoj

Na dubljoj razini, 2026. je za Ovna godina u kojoj odrastanje prestaje biti teorija i postaje praksa.

Saturn u Vašem znaku označava početak novog 30-godišnjeg ciklusa. To je vrijeme kad jasno vidite gdje su granice, koje obaveze više ne možete gurati naprijed i gdje je vrijeme za “ne”. On donosi i osjećaj veće ozbiljnosti: možda manje spontanosti, ali više poštovanja prema vlastitom vremenu i energiji.

Neptun i Saturn na samom početku Ovna spajaju snove i realnost. Ovo je prilika da prestanete živjeti isključivo na impuls ili u očekivanju “nekog idealnog trenutka” i počnete graditi svakodnevne navike koje podržavaju ono što želite. Duhovni rad ovdje nije bijeg nego sposobnost da vidite stvari trezveno, ali ne cinično.

Pluton u jedanaestom polju mijenja i Vaše mjesto u kolektivu. Možda izlazite iz uloge usamljenog borca i tražite ljude s kojima možete dijeliti odgovornost; možda završavate s krugovima u kojima ste morali smanjivati sebe da biste pripadali. U svakom slučaju, ovo je razdoblje u kojem se jasno vidi što je “Vaše pleme”, a što više nije.

Jupiterov put od četvrtog do petog polja pokazuje da osobni rast ide kroz dvije faze: prvo stvaranje sigurnije baze pa tek onda širenje radosti i izražavanje sebe. Ako preskočite prvu fazu, druga se lako pretvori u trošenje; ako dopustite sebi da sredite temelje, drugi dio godine može biti izrazito kreativan i ispunjavajući.

Čvorovi između dvanaestog i šestog, a zatim jedanaestog i petog polja, uče Vas da rast ne dolazi iz stalne borbe, nego iz svjesne ravnoteže: rada i odmora, osobnih ambicija i mjesta u kolektivu, potrebe za scenom i potrebe za autentičnom povezanošću.

Sažetak

Ako sve spojimo, 2026. za Ovna izgleda otprilike ovako:

Identitet ulazi u novu fazu: Saturn i Neptun u Ovnu traže da preuzmete odgovornost za to tko ste i kako živite, umjesto da sve rješavate u zadnji čas.

Zdravlje i energija ovise o strukturi: tijelo više ne dopušta da ga ignorirate pa su san, ritam i granice ključni.

Posao i novac traže realne odluke: jasno vidite što je održivo, a što Vas dugoročno troši – i imate priliku to promijeniti.

Ljubav i kreativnost dobivaju više prostora, posebno u drugom dijelu godine, ali treba paziti da uz radost ide i zrelost.

Dom, obitelj i unutarnja baza postaju temelj svega: što su stabilniji, to se hrabrije krećete prema van.

Duhovni rast više nije odvojen od svakodnevice – mjeri se u konkretnim potezima, odnosima i načinima na koje štitite svoje vrijeme, tijelo i srce.

Ako ovu godinu shvatite kao početak novog poglavlja, a ne kao još jednu “utrku”, 2026. Vas može dovesti puno bliže verziji života koja doista ima smisla za Vas.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

