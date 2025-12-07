Otkrijte Alter Ego svakog horoskopskog znaka!

Pokušajte ne shvatiti ovo lično. Sve je u dobroj zabavi, zar ne?

Ovan

Svi vas znaju kao zabavnu i opuštenu osobu. Volite da vas drugi doživljavaju kao jednostavnu osobu. Hvalite se da nikad niste u drami, da ste avanturista, da volite iskušavati nove stvari. Vaš alter ego je lijena osoba prikovana za kauč i televiziju.

Jako ste komplicirani, tako da je izvanredno kada se uspijete isključiti i ne razmišljati o raznim stvarima. Proveli ste mnoge noći kod kuće uz grickalice, dok se niste zakačili na mnoštvo emisija. Ne sramite se onoga što stvarno volite, ali ne mora svatko znati vaše poslove.

Bik

Svi vas poznaju kao beznadnog romantičara i ljubitelja finih stvari u životu. Vi ste onaj snob koji zna razliku između merlota ’97 i ’98. Vaš alter ego je ‘prostak’.

Sofisticirani? Vi ste sirovi! Vaša lijepa odjeća i elitistički stav prikrivaju sve vaše neugodne navike.

Blizanci

Vaš znak prema zadanim postavkama ima mušičav alter ego, ali imate još jedan. Svi vas poznaju kao zabavnog i šarmantnog klauna. Dobri ste u komunikaciji i u povezivanju s ljudima. Vaš alter ego je ‘pustinjak’. Ne volite ljude onoliko koliko to tvrdite.

Ono što vam se doista sviđa je klanjanje, ali prijateljstvo je dvosmjerna ulica, a vi se iscrpljujete dajući se vašim obožavateljima. Često nestajete, ali nekako nitko to ne shvaća jer su vas navikli vidjeti tek povremeno zbog vašeg zahtjevnog društvenog rasporeda … ili bar tako misle.

Rak

Svi vas poznaju kao slatku, brižljivu i obazrivu osobu. Vi ste velikodušni u duhu i imate osjetljivu dušu. Vaš alter ego je ‘narcis’. Žao nam je, unatoč tome što ste ljubazni znak vode, još uvijek ste u prvoj polovici zodijaka, što znači da mislite kako se sve vrti oko vas. Sve one lijepe stvari koje napravite za ljude su samo način da se svidite drugima.

Vaša maska je lijepa, ali vaše namjere nisu baš čiste, tako da ste s te strane na tankom ledu. Toliko se trudite biti dobri da osjećate kao da imate pravo na to da se svijet jednako tako ophodi s vama. Vaša osjetljivost čini vas ranjivijima od većine ljudi, koji nisu tako dobri prema vama kao vi prema njima.

Lav

Svi znaju da morate biti u središtu pozornosti. Imate impresivnu osobnost i volite zapovijedati. Kada ste sretni, vi ste najbolja osoba koju bi itko mogao poznavati. Kad ste ljuti, prilično ste zastrašujući. Vaš alter ego je ‘budalaš’. Izvana, vi ste moćna, slavna osoba. Iznutra, vi ste jednostavna osoba.

Vi ste baš kao i većina prosječnih osoba, ali znate se predstaviti drugačije i napraviti show. Ali vaše želje su vrlo jednostavne. Želite preživjeti i biti voljeni. Rano ste naučili da ako želite dobiti te stvari, morate ponuditi ljudima nešto više od onoga što jeste.

Djevica

Svi vas znaju kao odgovornu osobu. Vi ste organizirani i korisni. Činite ono što treba učiniti, pogotovo ako to znači biti mučenik. Volite preuzeti teške uloge. Vaš alter ego je ‘katastrofični pehista’. Kad ne ide nešto kako ste planirali, užas!

Ako se jedna stvar raspadne, vi se raspadate. Budući da je vaš znak promjenjiv to znači da možete ići s tokom, ali dopuštate da vas slome situacije u životu kada se počnete utapati u vlastitim problemima.

Vaga

Svatko vas poznaje kao elegantnog ljubitelja ljepote. Želite da sve bude u ravnoteži i harmoniji. Vaš alter ego je ‘ekstremist’. Ponekad je vaša ideja ravnoteže i sklada malo čudna.

Vaša strast za ljepotom pretvara se u strast za drugim stvarima, a pod strasti mislimo na intenzitet, a kad kažemo intenzitet, mislimo na to da se možete ponašati pomalo ludo kada se radi o stvarima u koje vjerujete i razvijate prilično ekstremne stavove.

Škorpion

Svi vas poznaju kao duboku zagonetku. Vi ste seksipilni i divlji. Jako ste duboka osoba. Vaš alter ego je ‘dosadnjaković’. Niste baš onakav čudak kao što ljudi misle da jeste. Uživate u pravilima i u rutini.

Nešto je privlačno u normalnom radnom mjestu i u dosadnom braku. Volite retro i vintage stvari, jer vam se sviđa tradicija. Uklapanje u sredinu je izvrsna jer je biti jedinstven i originalan ponekad ipak bolno.

Strijelac

Svi znaju da ste umjetnički, slobodan duh. Ljudi vole biti u vašem društvu jer misle da će biti i oni zanimljiviji kada su blizu vas. Idioti, zar ne? Vaš alter ego je ‘pakostan gad’. Vaša vatrena strana u ovom slučaju pokazuje promjenjivu stranu. Na prvi pogled izgleda kao da se nosite dobro sa svime što doživljavate od drugih, ali vi zamjerate kao nitko drugi. Sve mora biti pod vašim uvjetima.

Doista možete pustiti male stvari, ali „male“ je subjektivno. Ono što drugi mogu smatrati sitnicom, vama je nešto ogromno i zaslužuje svu vašu pažnju i sate opsjednutosti. Postoji razlog zašto se toliko ljutite. Držite Hulka u okovima.

Jarac

Svatko vas poznaje … ne, ne. Ako ljudi misle da vas poznaju, vi se namjerno mijenjate tako da ne budu u pravu. Nitko vas neće staviti u kutiju. Vaš alter ego je činjenica – ‘sami ste sebe stavili u kutiju’.

Morate biti nešto, tako da niste nešto drugo. Uvijek želite biti korak naprijed. Nitko vas ne može shvatiti jer se vi sami ne možete shvatiti. Ne postoji alter ego za to.

Vodenjak

Svi vas poznaju kao inovatora. Čini se da uvijek znate kamo idete, a ako ne znate kako doći na svoj cilj, dobro to sakrivate. Osjećate bezumnu samouvjerenost, kao da stvarno znate što radite u životu. Vaš alter ego je ‘lutalica’.

Zapravo nemate pojma što radite. Baš kao i svi ostali, niste dobili priručnik o tome kako se kretati kroz život. Samo ste super sretni! Ne znate što radite i uvijek nešto zabrljate. Samo što to nitko ne zna.

Ribe

Svatko vas zna kao pasivnu osobu koja je izvrstan slušatelj. Ljudi dolaze k vama radi savjeta, ili još bolje, kako bi im se činilo da ipak razgovaraju s nekim drugim dok zapravo samo slušaju svoj glas. Vaš alter ego je ‘bezveznjak’ 🙂

Kada ljudi razgovaraju s vama i prekidaju vas kad god govorite, teško je onda pomno pratiti ono što imaju za reći. U tajnosti, ne slušate. Vi sanjate. Izrađujete popise. Spavate s otvorenim očima. Nitko ne primjećuje jer su i svi oni zapravo kao vi. Vi zapravo sve pomalo mrzite.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

