Recept za jedan od najzdravijih kolača na svijetu: Pravi se od svega dvije namirnice

Ova ljekovita poslastica, koju nazivaju najzdravijim kolačem na svijetu, spominje se u Homerovoj Ilijadi pod nazivom intrion. Intrion, odnosno pasteli, davan je Helenima, ratnicima prije odlaska u bitku, kako bi imali snagu i izdržljivost za teške napore.

Pasteli se pominje i u drevnim egipatskim zapisima, gdje su ga žene koristile za stimulaciju hormonalnih žlijezda. Čuveni grčki pisac i “otac historije” Herodot nazvao je pasteli lijekom i delicijom istovremeno, prenosi Ona.rs.

Šta je zapravo pasteli?

Radi se o mješavini dvije super zdrave namirnice, susama i meda.

Zovu ga još i pitom od susama i meda, ali za mnoge ostaje ono najvažnije: najzdraviji kolač na svijetu.

Koristi i ljekovita svojstva Pastelija

Kombinacija ove dvije namirnice daje vam sveti gral korisnih sastojaka i to između ostalog: cinka, željeza, vlakana, magnezijuma, kalcijuma, bakra i niza vitamina, posebno grupe B, odnosno skoro svih sastojaka ključnih za zdravlje i funkcionisanje organizma.

Prema istraživanjima, kombinacija koja se stvara sinergijom ovih potpuno prirodnih sastojaka djelotvorna je za regulaciju masnoća u krvi posebno odnosa LDL I HDL holesterola.

Pasteli će idealno djelovati na regulaciju nepravilnih otkucaja srca, visok krvni pritisak i bolju cirkulaciju. Dat će vam neophodnu energiju i snagu za teški fizički i psihički rad.

Istraživanja ukazuju da redovno korištenje pastelija rješava hronični umor, nervozu i depresiju. Kombinacija sjajno djeluje i na hronični stres i to nakon tri sedmice redovnog korištenja.

Nova studija Clinical Journal of Nutrition potvrdila je koristi meda i susama na redukciju depresije, arteroskleroze, multipleskleroze i visokog krvnog pritiska.

Pasteli sadrži čak 182 elementa koji su korisni za zdravlje našeg organizma, a posebno je velika koncentracija antioksidanasa.

Samo jedna ili dvije kuglice pastelija pred neki važan događaj, dat će vam dugotrajnu i jaku energiju i biti sjajno gorivo za zdravlje cijelog organizma.

Izvorni recept za Pasteli

Sastojci:

300 grama tahinija (pasta od čistog mljevenog susama) 300 grama prirodnog meda

Napomena: U prodavnicama zdrave hrane možete naći gotovi tahini.

Tahini možete da napravite i sami:

Za dobar domaći tahini namaz trebaju vam sirove oljuštene sjemenke susama i ulje po želji (obično 2 kašičice ulja idu na jednu ili pola šoljice sjemenki, u zavisnosti koliko gustu smjesu želite, najčešće se koristi susamovo, maslinovo ili suncokretovo). Lagano popržite sjemenke na tiganju bez dodavanja masnoća do zlatne boje (5-10 minuta, mješajući stalno). Budite oprezni da vam susam ne zagori jer će postati gorkog ukusa Kada se ohlade, ubacite ih u blender s maslinovim uljem i miksajte dok ne dobijete pastu željene gustoće (možete dodavati još maslinovog ulja po želji).

Postupak:

Pomiješajte ove dvije namirnice u posudi. Prije stavljanja u posudu možete izliti nakupljeno ulje koje se stvori na vrhu posude sa tahinijem. Oba sastojka su tečna ali, što je vrlo interesantno, kada ih dobro izmiješate, stvrdnuće se u masu koja se može oblikovati kao plastelin.

U toku miješanja možete dodati u masu i šaku drobljenih komadića oraha, badema, pistacija ili lješnika ako želite. Neki, praveći ovaj recept, peku smjesu što nikako ne preporučujemo zbog velikog gubitka korisnih sastojaka ali i samog ukusa.

Napravite kuglice, ploču ili neki vama zanimljiv oblik.

Uvaljajte ove kuglice ili pravougaonike u cijele sjemenke susama. Gotove pastelije poredajte na neki poslužavnik i stavite sve u hladnjak.

Kao lijek ali i poslasticu potrebno je uzeti 2-3 kuglice dnevno. Ipak, to će vam biti vrlo teško kada probate koliko je ovaj slatkiš ukusan.

Budite umjereni jer se radi o energetskoj “bombi” prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari