Jedino je voće koje čuva srce: Jedite ga uvijek, a i svaki dan ako možete

Zdrava ishrana jedan je od najjednostavnijih, ali i najmoćnijih načina da sačuvamo zdravlje i dobru funkcionalnost srca te umanjimo rizik od kardiovaskularnih bolesti, prenosi avaz.ba.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pravilna ishrana igra ključnu ulogu u prevenciji ozbiljnih srčanih stanja poput koronarne bolesti, aritmija, srčane slabosti i infarkta, prenosi Krstarica.

Iako često razmišljamo o zdravoj ishrani, voće je dio koji se nerijetko potcjenjuje. A zapravo, pojedine vrste voća mogu značajno doprinijeti zdravlju našeg srca. Portal Health Digest prenosi da Američko udruženje za srce preporučuje pažljiv izbor voća kako bismo tijelu obezbijedili važne hranljive materije – poput vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa – ali i kontrolisali unos šećera.

Stručnjaci su izdvojili 10 vrsta voća koje bismo trebali redovno konzumirati ako želimo očuvati zdravlje srca:

-Bobičasto voće (borovnice, jagode, maline)

-Breskve

-Lubenica

-Grejpfrut

-Jabuke

-Avokado

-Pomorandže

-Kivi

-Nar

-Šljive

Uključivanjem ovog voća u svakodnevnu ishranu ne samo da ćemo obogatiti svoj jelovnik, nego će i vaše srce dobiti ono što mu je zaista potrebno – prirodnu zaštitu, prenosi Novi.

