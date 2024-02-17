Suočite se sa strahovima i otkrijte tajnu snagu: Horoskop za pun mjesec u Blizancima za svaki znak Zodijaka (4. decembra)

Pun mjesec u Blizancima stiže 4. decembra i utiče na svaki horoskopski znak ove nedjelje tako što im pomaže da otkriju gdje leži njihova snaga i da se suoče sa svojim strahovima.

Pošto je vladar ovog tranzita Merkur, ovo će biti povoljan period za rast i razumijevanje.

Novo poglavlje se “otključava”. Mesec želi da zatvorimo sve te stare “priče” prije nego što uđemo u 2026. godinu, a iako ćemo možda biti u iskušenju da se držimo prošlosti, možemo da je iskoristimo kao alat koji će nam pomoći da razumijemo svoj položaj u sadašnjosti.

Ovan

Ovnovi, krećete na novo putovanje učenja. Ova sezona Strijelca je posvećena učenju i rastu, posebno sa punim mjesecom u Blizancima u aspektu sa Venerom u Strijelcu.

Ova lunacija može vas podstaći da upišete kurs koji ste odavno želeli ili da pročitate knjigu o nekoj novoj temi koja vas interesuje. Vaša radoznalost će biti izražena tokom ovog tranzita, pomažući vam da se nosite sa zahtevnim poslovima koji zahtjevaju tvoje strpljenje i intelekt.

Bik

Ove nedjelje ćete se fokusirati na dinamiku svojih odnosa, a pun mjesec u Blizancima će vam pokazati koji odnosi i veze u životu vas iscrpljuju.

Moguće je da ćete osetiti da je vreme da postavite granice i da se okrenete i odete. Sezona Strijelca vam pomaže da se snalazite u odnosima i vidite ljude onakvima kakvi zaista jesu.

Blizanci

Sa punim mesecom u vašem znaku, Blizancima, dobićete zeleno svetlo da promenite svoju rutinu kako biste ostali ispred svih. Ovo će biti takmičarski tranzit sa sezonom Strelca koja vas podstiče da vredno radite, posebno sada kada je Mars u opoziciji sa vašim znakom.

Videćete plodove svog rada, a na vašem putu će biti mnogo manje prepreka. U svakom slučaju ste spremni da se suočite sa svim što vam se nađe na putu.

Rak

Mnogo toga učite o sebi tokom ove lunacije, Rak. Ovaj tranzit će vas naučiti kako da radite na sebi i podstaći će vas da budete nezavisniji, što će vas pripremiti za Saturnov ulazak u polje Ovna sljedeće godine.

Ova lunacija će takođe izneti na videlo vaše odnose, uključujući i neke iz prošlosti. Podsjećanje na lekcije koje ste naučili pomoći će vam da poboljšate odnose koje imate u budućnosti.

Lav

Pun mjesec u Blizancima će vam pomoći da osmislite nove ideje i pripremite se za sljedeće korake iz udobnosti svog doma, Lavovi. Ovo je energija koja vam omogućava da izgradite svoje temelje, posebno ako osećate da postoje delovi koji se raspadaju.

Još više ćete ojačati tokom sezone Strelca što vas čini još spremnijim da rešite sve probleme na koje naiđete.

Djevica

Za vas se ovaj tranzit odnosi na to kako se povezujete sa prijateljima i porodicom. Bićete fokusirani na provođenje vremena sa voljenima i možda ćete se obratiti prijateljima koje niste vidjeli dugo vremena.

Pun mjesec u Blizancima će vam takođe omogućiti da istražite svoju kreativnost, bilo na poslu ili kod kuće. Možda ćete tokom ovog perioda završiti projekat u uređenju doma koji ste započeli.

Vaga

Ovaj tranzit će vam pružiti više samopouzdanja u saradnji i dijeljenju ličnih projekata sa prijateljima ili mentorima od poverenja. Pun mjesec, koji pravi trigon sa vašim znakom, čini vas maštovitijim.

Međutim, ako još niste ništa započeli, sačekajte sljedeći mlad mjesec da biste počeli. Oni koji već imaju projekte će u ovom trenutku finiširati sa sitnim detaljima. Mnogo toga učite o svojoj radnoj etici i disciplini tokom ovog perioda. Ne umanjujte svoja dostignuća, Vage.

Škorpija

Ovaj tranzit će vas, Škorpije, usmeriti na sebe. Biće to veoma emocionalno iscjeljujući period koji će vam omogućiti da budete ranjiviji sa onima kojima verujete. Ako se plašite ranjivosti, ova lunacija će vam pomoći da preduzmete korake ka pisanju dnevnika ili razmišljanju o emocijama koje držite u sebi i koje vas sputavaju.

Ovo će takođe biti vrijeme kada ste spremni da se oslobodite zamerki i pomirite sa drugima, jer vam pun mesec pomaže da komunicirate na dubljem nivou.

Strijelac

Za vas pun mjesec najavljuje period razmišljanja i razumevanja dok se fokusirate na dinamiku odnosa koje imate sa drugima. Zbog intenziteta ovog tranzita, ova nedjelja će biti veoma emotivna. Ipak, biće i nagrađujuća, jer donosi više emocionalne inteligencije i zrelosti.

Venera je u vašem znaku, što donosi harmoniju i razumevanje veza koje trenutno imate. Tranzit će vas takođe podstaći da odvojite vrijeme za sebe, pokažete sebi bezuslovnu ljubav i napunite se ako je potrebno.

Jarac

Kako se približavamo vašoj sezoni, Jarče, možete se osjećati umorno ili da vam nedostaje energije. Pun mesec u Blizancima vas podsjeća da vredno radite, ali i da brinete o sebi.

Koračajte polako, budite prisutni i nastavite da razvijate strategije koje će vam pomoći da ostanete ispred. Mars će uskoro ući u vaš znak, zato sačuvajte svoju energiju sada. Takođe možete iskusiti talas novih ideja tokom ovog vremena, pokazujući vam kako da radite bolje i pametnije.

Vodolija

Tokom ove lunacije, u znaku Vodolije, mnogo učite o vrstama veza koje želite da privučete u budućnosti i koracima potrebnim za rada na unutrašnjem “ja”. Takođe dobijate puno podrške tokom sezone Strelca, jer vam pomaže da se osećate kao da ste u svom elementu.

Druženje postaje lakše, kao i povezivanje sa vašom zajednicom. Pun mjesec vam omogućava da dobro sarađujete sa drugima i uči vas kako da pružite podršku onima kojima je potrebna.

Ribe

Pun mjesec vam, Ribe, omogućava da budete više vizionari. Iako mesec u ovom položaju može biti težak, otključavajući sjećanja iz prošlosti, ovo je takođe dinamičan tranzit koji vas uči o vašoj skrivenoj moći.

Saturn je sada direktan u vašem znaku i spreman da uđe na novu teritoriju sledeće godine. Ova lunacija kojom vlada Merkur dodaje optimizam, hrabrost i uvid. Vidjet ćete stvari u optimističnijem svetlu. Znate da čak i ako niste tamo gdje želite da budete, možete stići tamo sve dok ste strpljivi, piše glossy.

