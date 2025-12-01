Znakovi kojima slomljeno srce najsporije zacjeljuje

Prekidi su teški za svakoga, no astrologija sugerira da se neki horoskopski znakovi sa slomljenim srcem nose znatno teže od drugih. Dok jedni prekid vide kao priliku za novi početak, drugima su potrebni mjeseci, pa čak i godine, da bi uistinu zaliječili rane i krenuli dalje. Njihova emocionalna dubina i predanost čine ih ranjivijima, a ovo su znakovi kojima srce najsporije zacjeljuje.

Rak

Rakovi su najosjetljiviji znak Zodijaka, a njihova vladavina pripada Mjesecu koji upravlja emocijama. Za njih je ljubav sinonim za sigurnost i dom. Kada se veza završi, ne gube samo partnera, već i osjećaj sigurnosti koji su gradili. Svijet im se ruši, a njihov oklop, koji ih inače štiti, postaje premalen da sakrije svu bol koju osjećaju.

Proces oporavka za Raka je dug i spor. Skloni su idealiziranju prošlosti i sjećanju samo na lijepe trenutke, što im otežava da puste bivšeg partnera. Dugo će se povlačiti u sebe, analizirati svaki detalj i pitati se gdje su pogriješili. Potrebno im je mnogo vremena da ponovno izgrade povjerenje i osjete se dovoljno sigurnima da nekome opet otvore svoje srce.

Ribe

Sanjarske i romantične Ribe vole bezuvjetno i potpuno se predaju partneru, često gubeći dio sebe u vezi. Kada dođe do prekida, osjećaju se kao da im je oduzet smisao postojanja. Njihov idealizirani svijet se raspada, a suočavanje sa surovom stvarnošću za njih je izuzetno bolno.

Ribe teško postavljaju granice i često preuzimaju krivnju na sebe, čak i kada nisu odgovorne za kraj veze. Njihova tuga je tiha, ali duboka. Povlače se u svoj svijet mašte kako bi pobjegle od boli, no zacjeljivanje je proces koji zahtijeva da se suoče s realnošću. Trebat će im puno podrške i razumijevanja prijatelja kako bi ponovno stale na noge.

Škorpion

Škorpioni vole intenzivno, strastveno i do srži. Za njih je ljubav sve ili ništa, a izdaja je najgora moguća povreda. Prekid doživljavaju kao duboki osobni poraz i napad na njihovo povjerenje. Iako izvana mogu djelovati hladno i pribrano, iznutra proživljavaju pravu buru emocija.

Njihov proces oporavka je kompliciran jer teško opraštaju i zaboravljaju. Bol se može pretvoriti u ogorčenost ili čak želju za osvetom. Treba im jako puno vremena da obrade izdaju i ponovno nauče vjerovati. Tek kada u potpunosti otpuste prošlost, što može potrajati godinama, spremni su za novu ljubav.

Bik

Bikovi su znak stabilnosti, odanosti i sigurnosti. Oni ne ulaze u veze olako, a kada se obvežu, to čine s namjerom da traje zauvijek. Prekid za njih predstavlja potres koji uništava temelje života koji su strpljivo gradili. Mrze promjene, a kraj veze je najveća promjena koju mogu zamisliti.

Zbog svoje tvrdoglave prirode, Bikovi se dugo drže za prošlost i nadaju se pomirenju. Teško im je prihvatiti da je gotovo i krenuti dalje. Proces oporavka uključuje stvaranje potpuno nove rutine i osjećaja sigurnosti, što je za njih izuzetno naporno. Dugo će patiti u tišini prije nego što dopuste da im se neko novi približi.

Lav

Iako se čine samouvjereni i snažni, Lavovi imaju krhko srce i još krhkiji ego. Prekid, osobito ako su oni ostavljeni, doživljavaju kao javno poniženje i udarac na njihov ponos. Više od slomljenog srca boli ih povrijeđena taština i osjećaj da nisu bili dovoljno dobri.

Lav će izvana glumiti da je sve u redu i da ga prekid nije pogodio, no u svoja četiri zida proživljavat će dramu, piše index.

