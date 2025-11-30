Svaštara

Banane nikako nemojte jesti ako imate neko od ovih oboljenja! Loše će uticati na vaše zdravlje

5.2K  
Objavljeno prije 18 minuta

Banane nikako nemojte jesti ako imate neko od ovih oboljenja – samo će loše uticati na vaše zdravlje.

Poznato je da je banana, ne samo omiljeno voće mnogih, već i zaista zdrava užina prepuna vitamina i minerala.

Hranljiva je pa je uvijek preporuka imati jednu pri ruci između obroka i u slučaju da ste na dijeti ili posebnom režimu ishrane. Veoma je dobra za održavanje optimalnog nivoa energije organizma i pozitivno utiče na zdravlje srca.

Neke od prednosti jedenja banana su: povećan nivo energije, poboljšana struktura mišića, podstiče varenje i sistem organa za varenje. Izvor je antioksidanasa, magnezijuma, vitamina C, vitamina B6 i folne kiseline.

Međutim, ukoliko su banane često na vašem tanjiru dobro je i da se upoznate sa rizicima koji dolaze u slučaju pretjerane konzumacije.

Banane mogu biti izuzetno rizične za osobe koje pate od raznih alergija. Isto kao i za osobe s astmom i atopijskim dermatitisom. Alergija na hranu nastaje tako što organizam detektuje određene namirnice kao prijetnju, što dalje rezultira svrabenjem i promjenama na koži.

Također, banane su bogate ugljenim hidratima i šećerom što izuzetno podiže nivo šećera u krvi. To posebno ima značaj kod osoba koje imaju dijabetes. Da bi se ovo regulisalo, savjetuje se kontrola porcija kao i da se povede računa s kojim namirnicama se banana kombinuje. Treba birati one s visokim udelom proteina ili povrće bez skroba.

Banane sadrže kalijum pa se osobama koje imaju problem s povišenim kalijumom. Osobama kao što su bubrežni bolesnici se savjetuje da izbjegavaju ovo voće.

Također banane sadrže oligo-fruktan, jedinjenje koje nikako ne odgovara ljudima sa sindromom iritabilnog crijeva, problemom koji se manifestuje bolom u stomaku i nadimanjem, piše b92.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh