Banane nikako nemojte jesti ako imate neko od ovih oboljenja! Loše će uticati na vaše zdravlje

Poznato je da je banana, ne samo omiljeno voće mnogih, već i zaista zdrava užina prepuna vitamina i minerala.

Hranljiva je pa je uvijek preporuka imati jednu pri ruci između obroka i u slučaju da ste na dijeti ili posebnom režimu ishrane. Veoma je dobra za održavanje optimalnog nivoa energije organizma i pozitivno utiče na zdravlje srca.

Neke od prednosti jedenja banana su: povećan nivo energije, poboljšana struktura mišića, podstiče varenje i sistem organa za varenje. Izvor je antioksidanasa, magnezijuma, vitamina C, vitamina B6 i folne kiseline.

Međutim, ukoliko su banane često na vašem tanjiru dobro je i da se upoznate sa rizicima koji dolaze u slučaju pretjerane konzumacije.

Banane mogu biti izuzetno rizične za osobe koje pate od raznih alergija. Isto kao i za osobe s astmom i atopijskim dermatitisom. Alergija na hranu nastaje tako što organizam detektuje određene namirnice kao prijetnju, što dalje rezultira svrabenjem i promjenama na koži.

Također, banane su bogate ugljenim hidratima i šećerom što izuzetno podiže nivo šećera u krvi. To posebno ima značaj kod osoba koje imaju dijabetes. Da bi se ovo regulisalo, savjetuje se kontrola porcija kao i da se povede računa s kojim namirnicama se banana kombinuje. Treba birati one s visokim udelom proteina ili povrće bez skroba.

Banane sadrže kalijum pa se osobama koje imaju problem s povišenim kalijumom. Osobama kao što su bubrežni bolesnici se savjetuje da izbjegavaju ovo voće.

Također banane sadrže oligo-fruktan, jedinjenje koje nikako ne odgovara ljudima sa sindromom iritabilnog crijeva, problemom koji se manifestuje bolom u stomaku i nadimanjem, piše b92.

