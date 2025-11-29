Pjevačica šokirala sve: “Kćerka i zet drže lava u kući, depresivan je”

Pjevačica Elma Sinanović nedavno je progovorila o kćerki i njenom partneru koji dolazi iz arapskih zemalja. Iako su mnogi mislili da je riječ o nekom šeiku, Elma je to demantovala.

Sada je iznenadila otkrićem da je njena kćerka Hulija u vezi s bogatašem iz Katara, te je otkrila da imaju lava kao kućnog ljubimca.

Pjevačica je objasnila na koji način hrane lava, pa priznala da o tome ranije nije govorila jer bi mnogi pomislili da izmišlja ili da se hvali.

– Isprozivali su me zbog lava. U jednoj emisiji sam ispričala da partner moje kćerke ima lava kao kućnog ljubimca i odmah su me napali: „Jao vidi ove što izmišlja, što se hvali“ – ispričala je Elma u emisiji „In3gantno“.

Sinanovićka je dodala da smatra kako je nehumano držati lava samog u malom kavezupišuAvaz

– Uopšte nije problem u lavu kao takvom, nego je problem što je lav depresivan. On je sam u kavezu i to mi je nehumano. Kad kažem „lav“, mnogi pomisle da je to neki lav u vili, ali to je velika porodična kuća. Oni imaju imanje od nekoliko hektara i on ima jedan dio samo za sebe gdje je kavez, ali je u tom kavezu sam – rekla je pjevačica, pa dodala:

– Oni njemu puste neku kokošku ili pticu, a on se, pošto mu je dosadno, cijeli dan igra s njom. Hvata je, pa je pušta… To je bila poenta priče – da je lav depresivan i da je meni to nehumano, a oni su izokrenuli kao da se ja hvalim lavom.

