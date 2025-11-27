Stručnjaci primjećuju sve veći broj “sivih razvoda”: šta znače i zašto se dešavaju?

U posljednjih nekoliko decenija, stručnjaci su primijetili nagli porast “sivih razvoda”, odnosno razvoda između parova starijih od 50 godina. Razvod u odrasloj dobi donosi jedinstvene izazove, od emocionalnih previranja do ozbiljnih finansijskih posljedica. Ipak, za mnoge on predstavlja i priliku za novi početak. Prema istraživanju objavljenom u časopisu The Journals of Gerontology, udio takozvanih “sivih razvoda” porastao je sa 8,7 posto u 1990. na čak 36 posto u 2019. Glavni uzroci: Duži životni vijek i finansijska sloboda žena

Stručnjaci ističu da ovaj trend vuče korijene iz sedamdesetih godina (1970-ih), kada je započela takozvana “revolucija razvoda”: razvod je postao društveno prihvatljiviji i pravno jednostavniji. Danas, na to utiču tri ključna faktora:

Duži životni vijek: Ostanak zarobljen u nesretnom braku decenijama postaje manje privlačan, posebno ako postoji mogućnost novog početka i života u punoj snazi.

Finansijska nezavisnost: Žene su dobile više prava i finansijsku nezavisnost, što im je omogućilo da napuste nesretne brakove bez straha od ekonomske nesigurnosti.

Teret njege: Istovremeno, u odrasloj dobi žene često preuzimaju glavnu odgovornost za brigu o bolesnom partneru, što dodatno opterećuje vezu i dovodi do pucanja.

Razvod kao poziv na samopomoć i rješavanje trauma

Iako je odluka o razvodu nakon pedesete ili šezdesete godine često izazovna, posebno kada je u pitanju podjela imovine i dugoročni zajednički život, stručnjaci naglašavaju da postoji i pozitivna strana. Za neke, razvod može biti odlična prilika da se ponovo fokusiraju na sebe i zapitaju se šta zaista žele od života,piše N1

Važno je da se zapitamo zašto se razvodimo. Razvod nije samo kraj veze, već i poziv da razumijemo vlastite obrasce, emocionalne rane i nesvjesna očekivanja koja su uticala na vezu.

Traženje profesionalne pomoći – terapeuta, psihoterapeuta ili savjetnika – može nam pomoći da postanemo svjesni prošlih trauma, da ih obradimo i spriječimo njihovo ponavljanje u budućnosti. Samo kada sebi dozvolimo da pogledamo u sebe, možemo se zaista osloboditi stare boli i ući u novu fazu života s više zrelosti i mira.

