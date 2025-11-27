Težak početak 2026. za ovaj horoskopski znak: Karma kuca na vrata – zaustavite planove

Dok drugi s lakoćom planiraju nove projekte, Bik će se suočiti s intenzivnim karmičkim procesima – vraćanjem starih dugova, ponavljanjem nedovršenih situacija i suočavanjem s temama koje su dugo potiskivali, a sada se vraćaju da bi konačno bile riješene.

Iako ovaj ciklus možda sam po sebi nije negativan, bit će emocionalno i mentalno naporan. Energija početka godine za Bika može stvoriti osjećaj da sve ide sporije, da se stvari ponavljaju i da se život opire ubrzanim promjenama. Zato astrolozi ističu jasan savjet: prvi mjeseci 2026. nisu povoljni za započinjanje novih projekata ili donošenje velikih ličnih odluka.

Bik, kao znak koji cijeni stabilnost, red, sigurnost i jasnu strukturu, uvijek teži da ima kontrolu nad svojim životom. Međutim, početak 2026. godine donosi upravo suprotno – period u kojem se okolnosti mijenjaju protiv njegove volje, a neočekivane situacije zahtijevaju strpljenje i prilagođavanje.

Stručnjaci preporučuju da od početka januara do kraja februara Bikovi izbjegavaju pokretanje novih poslova, potpisivanje ugovora, promjenu posla ili ulazak u ozbiljne ljubavne veze. Umjesto toga, fokus bi trebao biti na dovršavanju započetih obaveza, obavljanju unutrašnjeg rada, rasterećenju i oslobađanju od svega što više ne služi njihovom životu.

Uprkos izazovima, ovaj period može postati vrijedna prekretnica – vrijeme čišćenja, oslobađanja i pripreme za mnogo povoljnije mjesece koji slijede nakon proljeća 2026. godine, prenosi Radiosarajevo.

