Dnevni horoskop za 21. novembar 2025: Morate prevladati teškoće koje su pred vama. Budite puni vjere u sebe…

Evo šta nam zvijezde poručuju.
OVAN
POSAO
Prebrzo i neočekivano napredujete za druge. Malo uznemirite svoju okolinu. Spremni ste učiniti sve za dobar posao i zaradu.
LJUBAV
Dobra emocionalna energija. Više volite.
ZDRAVLJE
Mišići nogu su jako napeti.
BIK
POSAO
Nalazite se u određenoj besmislenosti. Morate razmisliti prije nego što počnete išta raditi.
LJUBAV
Stagnirate u ljubavnoj vezi u kojoj se nalazite. Ne bi bilo loše otvoriti se partneru koji je pored vas.
ZDRAVLJE
Osjećate promjene raspoloženja.
BLIZANCI
POSAO
Neke stvari morate sami obaviti, uključiti se više nego što ste planirali, što može rezultirati nervoznom napetošću na kraju dana.
LJUBAV
Zahtjevni ste prema voljenoj osobi. Pokušajte se stabilizirati.
ZDRAVLJE
Osim manje nervoze, ništa ozbiljno.
RAK
POSAO
Razmislite s kim radite i koga podržavate. Vjerojatno će se pojaviti neke pogreške koje prije niste vidjeli.
LJUBAV
Vaš partner se udaljava od vas zbog vaših stavova.
ZDRAVLJE
Problem s lijevom rukom.
LAV
POSAO
Uspijevate dovršiti sve što treba učiniti. Suradnja s Vagom ili drugim zračnim znakom donijet će uspjeh i novac.
LJUBAV
Ako koristite svoj šarm, sigurno ćete imati uspjeha u ljubavi i sreće koja vas obično prati. Slobodni ljudi imaju poznanstvo s duplim Bikom.
ZDRAVLJE
Nervoza.
DJEVICA
POSAO
Inteligentni ste i dobar komunikator. Poštuju vas i trebali bi vam vjerovati, jer ste odličan radnik. Surađujte s ljudima koji misle svojom glavom.
LJUBAV
Imate dobar odnos s Jarcima, posebno ako ste muškarac Djevica.
ZDRAVLJE
VAGA
POSAO
Računate i niste pretjerano zadovoljni. Ukočeni ljudi nisu vaši omiljeni suradnici.
LJUBAV
Napadi ljubomore vas proganjaju. To vam se često događa.
ZDRAVLJE
Grčevi u nogama.
ŠKORPION
POSAO
Morate prevladati teškoće koje su pred vama. Budite puni vjere u sebe.
LJUBAV
Uskoro ćete iscrpiti sve motive, mogući su sukobi s partnerom, u želji da dobijete podršku od njega. Ona je, nažalost, odsutna.
ZDRAVLJE
Osjećaj melankolije.
STRIJELAC
POSAO
Izračunajte, napravite inventuru tjedna. Bilježnica, računalo i olovka. Nešto vam se ne slaže gdje je novac otišao.
LJUBAV
Stvari idu svojim tokom bez većih oscilacija.
ZDRAVLJE
Solidno.
JARAC
POSAO
Jedva čekate da se vratite svojim obavezama koje vas čekaju. Pojavio se kompleks niže vrijednosti. Nema razloga.
LJUBAV
Snažna emocionalna potreba da vas drugi vole i prihvaćaju.
ZDRAVLJE
Zakažite pregled kod zubara.
VODOLIJA
POSAO
Poslovne obveze, misli, planove ostavljate za neki drugi dan. Dali ste si malo oduška.
LJUBAV
Dom je danas u prvom planu. Djecu treba usmjeriti na pravi put. Ona su vaše blago.
ZDRAVLJE
Više tekućine.
RIBE
POSAO
Razmišljate da je vrijeme za kompromis između vas i vaših kolega. Tražite najsuptilniji način koji bi svi prihvatili.
LJUBAV
Vaš ego i emocije su danas u pravom skladu. Iskoristite to za rješavanje eventualnih nesuglasica između vaše djece ili partnera.
ZDRAVLJE
Dobro.