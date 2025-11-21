Dnevni horoskop za 21. novembar 2025: Morate prevladati teškoće koje su pred vama. Budite puni vjere u sebe…

Evo šta nam zvijezde poručuju.

OVAN

POSAO

Prebrzo i neočekivano napredujete za druge. Malo uznemirite svoju okolinu. Spremni ste učiniti sve za dobar posao i zaradu.

LJUBAV

Dobra emocionalna energija. Više volite.

ZDRAVLJE

Mišići nogu su jako napeti.

BIK

POSAO

Nalazite se u određenoj besmislenosti. Morate razmisliti prije nego što počnete išta raditi.

LJUBAV

Stagnirate u ljubavnoj vezi u kojoj se nalazite. Ne bi bilo loše otvoriti se partneru koji je pored vas.

ZDRAVLJE

Osjećate promjene raspoloženja.

BLIZANCI

POSAO

Neke stvari morate sami obaviti, uključiti se više nego što ste planirali, što može rezultirati nervoznom napetošću na kraju dana.

LJUBAV

Zahtjevni ste prema voljenoj osobi. Pokušajte se stabilizirati.

ZDRAVLJE

Osim manje nervoze, ništa ozbiljno.

RAK

POSAO

Razmislite s kim radite i koga podržavate. Vjerojatno će se pojaviti neke pogreške koje prije niste vidjeli.

LJUBAV

Vaš partner se udaljava od vas zbog vaših stavova.

ZDRAVLJE

Problem s lijevom rukom.

LAV

POSAO

Uspijevate dovršiti sve što treba učiniti. Suradnja s Vagom ili drugim zračnim znakom donijet će uspjeh i novac.

LJUBAV

Ako koristite svoj šarm, sigurno ćete imati uspjeha u ljubavi i sreće koja vas obično prati. Slobodni ljudi imaju poznanstvo s duplim Bikom.

ZDRAVLJE

Nervoza.

DJEVICA

POSAO

Inteligentni ste i dobar komunikator. Poštuju vas i trebali bi vam vjerovati, jer ste odličan radnik. Surađujte s ljudima koji misle svojom glavom.

LJUBAV

Imate dobar odnos s Jarcima, posebno ako ste muškarac Djevica.

ZDRAVLJE

VAGA

POSAO

Računate i niste pretjerano zadovoljni. Ukočeni ljudi nisu vaši omiljeni suradnici.

LJUBAV

Napadi ljubomore vas proganjaju. To vam se često događa.

ZDRAVLJE

Grčevi u nogama.

ŠKORPION

POSAO

Morate prevladati teškoće koje su pred vama. Budite puni vjere u sebe.

LJUBAV

Uskoro ćete iscrpiti sve motive, mogući su sukobi s partnerom, u želji da dobijete podršku od njega. Ona je, nažalost, odsutna.

ZDRAVLJE

Osjećaj melankolije.

STRIJELAC

POSAO

Izračunajte, napravite inventuru tjedna. Bilježnica, računalo i olovka. Nešto vam se ne slaže gdje je novac otišao.

LJUBAV

Stvari idu svojim tokom bez većih oscilacija.

ZDRAVLJE

Solidno.

JARAC

POSAO

Jedva čekate da se vratite svojim obavezama koje vas čekaju. Pojavio se kompleks niže vrijednosti. Nema razloga.

LJUBAV

Snažna emocionalna potreba da vas drugi vole i prihvaćaju.

ZDRAVLJE

Zakažite pregled kod zubara.

VODOLIJA

POSAO

Poslovne obveze, misli, planove ostavljate za neki drugi dan. Dali ste si malo oduška.

LJUBAV

Dom je danas u prvom planu. Djecu treba usmjeriti na pravi put. Ona su vaše blago.

ZDRAVLJE

Više tekućine.

RIBE

POSAO

Razmišljate da je vrijeme za kompromis između vas i vaših kolega. Tražite najsuptilniji način koji bi svi prihvatili.

LJUBAV

Vaš ego i emocije su danas u pravom skladu. Iskoristite to za rješavanje eventualnih nesuglasica između vaše djece ili partnera.

ZDRAVLJE

Dobro.

