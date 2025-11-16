,,Tihi ubica” ljubavi: Navika gora od prevare, mnogi raskidaju čim je primijete

Nered i privlačnost

Anketa provedena na hiljadu parova otkrila je da trećina ljudi osjeća manju privlačnost prema partneru kada je njihov životni prostor u haosu.

Čak 61 posto ispitanih priznalo je da gomile odjeće, sudovi i nered uopće dovode do redovnih svađa. Žene se češće žale na neurednost (62 posto) u poređenju s muškarcima (50 posto), ali i jedni i drugi priznaju da često sami završe poslove kako bi izbjegli konflikt.

Problem

Rezultati istraživanja pokazuju da nered u kući ne znači samo „malo prašine“ – već ozbiljan test za odnos. Gotovo 70 posto partnera čuva garderobu koja im odavno ne pristaje, dok petina ispitanih priznaje da hodaju po kući u „vanjskoj“ odjeći, čak i kada legnu na krevet.

Neurednost ne izaziva samo tenzije, već i tajne sabotaže – gotovo 40 posto ljudi priznalo je da je bacilo stvari partnera bez njegovog znanja, a neki su ih čak „slučajno“ lomili da bi ih se riješili.

Ubica ljubavi

Ne radi se samo o postojećim vezama. Blizu 25 posto ispitanika izjavilo je da nisu željeli nastaviti viđanje s nekim nakon što su vidjeli njegov stan u haotičnom stanju.

Za mlađe generacije, taj broj je još viši – čak 38 posto pripadnika Gen Z grupe priznaje da im je „rasturen“ stan uništio želju za romansom.

Čistoća kao afrodizijak

Zanimljivo je da su učesnici istraživanja otkrili i potpuno suprotan efekt: više od polovine smatra da je partner koji se “lati” usisivača ili sudopere – izuzetno privlačan.

Psiholozi objašnjavaju da je razlog jednostavan – dijeljenje obaveza uliva osjećaj sigurnosti i ravnoteže, što dodatno jača emocionalnu i fizičku povezanost, prenosi Avaz.

Facebook komentari