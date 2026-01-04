Sladić: Prijeti nam ledena kiša, izazovni dani su pred nama

Ovo bi, nažalost, dodatno moglo pogoršati ionako tešku situaciju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Istovremeno, pomalo paradoksalno, na planinama snijeg prelazi u toplu kišu uz njegovo topljenje. Ni ovo nisu dobre vijesti, jer će se i hidrološka situacija usložniti kako će vodostaji rijeka biti u porastu – dodao je.Dok se do prijepodnevnih sati zrak vertikalno ne izmiješa i poništi hladni sloj u prizemlju, pratit će nas poledica pa stoga oprezno sutra ukoliko idete na posao, dodaje Sladić,pišu Vijesti

– Istovremeno na jugoistoku Bosne, a pogotovo u slivu Drine, moguća su izlijevanja manjih rijeka i potoka. Snijeg se ponovo vraća u drugom dijelu utorka i tokom srijede. Izazovni dani su ispred nas – pojasnio je Sladić.

