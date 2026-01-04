Iz Zagreba prijete trećim entitetom: Ako se muslimani ne urazume, dobit će gore rješenje

Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Evropskom parlamentu Tomislav Sokol, gostujući na TVHB kprokomentarisao je situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno se osvrćući na izmjene Izbornog zakona. Njegov nastup obilježila je oštra retorika i direktne prijetnje formiranjem trećeg entiteta.

Posebnu pažnju privukla je terminologija koju je koristio. U stilu retorike bivšeg predsjednika Republike Srpske (RS) Milorad Dodik, hrvatski europarlamentarac Bošnjake je tokom cijelog razgovora oslovljavao isključivo terminom “Muslimani”.

Sokol tvrdi da bošnjačka politika predstavlja glavnu prepreku evropskom putu Bosne i Hercegovine.

– Glavni problem i dalje ostaje, a to je muslimanska politika koja je za Evropu načelno, ali kad treba stvari konkretno realizirati vidimo da su im sve druge stvari na prvom mjestu. Nisu spremni ni na kakav kompromis oko Izbornog zakona, a bez reforme Izbornog zakona jako je teško govoriti o europskom putu – izjavio je Sokol.

Sokol je izrazio skepsu da će domaći lideri postići dogovor, nagovještavajući da bi do izmjena Izbornog zakona moglo doći na drugačiji Postoje šanse da će promjene Izbornog zakona doći drugim putem. Ne vidim s muslimanske strane spremnost na dogovor, ali moguće da se to dogodi i drugim putem. Ne vidim da će tu doći do neke opuštanja i dogovora, a onda je jako teško govoriti o europskoj perspektivi – smatra on.

HDZ-ov zastupnik je uvjeren da Zapad danas jasno prepoznaje unitarističke politike kao temeljni uzrok stagnacije Bosne i Hercegovine,piše Avaz

U završnom dijelu izlaganja, Sokol je uputio otvorenu prijetnju formiranjem trećeg entiteta ako ne dođe do izmjena zakona po mjeri koju zagovara.

– Dugoročno, unitarna politika definitivno nema podršku Zapada. Ako Muslimani ne budu spremni na kompromis i ako se ne urazume, dobit će rješenje koje je s njihove perspektive puno gore. Ako ne budu spremni na reforme Izbornog zakona u dogledno vrijeme, jedno jutro će se probuditi s trećim entitetom – poručio je Sokol.

