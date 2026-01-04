Sergio Ramos s grupom investitora ponudio 400 miliona eura za kupovinu Seville

Proslavljeni španski nogometaš Sergio Ramos predvodi grupu stranih investitora koja je ponudila oko 400 miliona eura za kupovinu španskog prvoligaša Seville, javlja The Athletic.

Ramos je svoju karijeru započeo u Sevilli, a punu afirmaciju i status legende stekao je u Realu. U svojoj još uvijek aktivnoj karijeri osvojio je sve što se može osvojiti.

Prema medijskim izvještajima, ponuda predviđa akviziciju 100 posto osnovnog kapitala kluba, ali podliježe procjeni trenutnog duga Seville i vanjskoj reviziji. Glavno pitanje u procesu je kako će se vrednovati zajam koji je 2021. odobrio CVC Capital Partners, a koji se već koristi kod većine klubova La Lige, uključujući Sevillu. Ukoliko se zajam smatra dugom, mogao bi utjecati na ukupnu vrijednost ponude.

Jedan od ključnih elemenata Ramosove ponude jeste da bi 400 miliona eura bilo dodijeljeno poslovnoj vrijednosti kluba, što znači da ne bi uključivalo dodatna sredstva za stabilizaciju Seville ili početak “od nule”.

To bi moglo predstavljati izazov, jer je primarni cilj potencijalne prodaje finansijski oporavak kluba i brz povratak sportskim uspjesima.

Facebook komentari