Kovačević: Sokolove poruke vode ka rušenju Dejtona

Dakle, neće niti može biti federalizacije Bosne i Hercegivine, kao što niti jedna država nastala raspadom bivše Jugoslavije nije federalna, tako to ni Bosna i Hercegivina neće nikada biti. Jedino adekvatno i racionalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu je njena tranzicija u modernu i demokratsku državu, temeljenu na demokratiji, vladavini prava i zaštiti individualnih građanskih prava, jer se time ispunjava niz evropskih kriterija za članstvo u Evropskoj uniji – pojasnio je Kovačević.

Šovinistički vokabular i nepoštivanje države Bosne i Hercegovine i njenih građana, predstavljaju očit dokaz nedostatka kvalitetnih argumenata i prijedloga o provođenju neophodnih reformi koje bi zadovoljile evropske standarde i demokratske kriterije, dodao je,pišu Vijesti

– Ovo što govori europarlementarac Sokol daleko je od potrebnih evropskih standarda i kriterija, već, nasuprot tome, više ima konture ratnih ciljeva presuđenog UZP-a, od čega bi on kao i svi drugi politički akteri trebali odustati. Kako će biti uređena Bosna i Hercegovina je naše unutarnje pitanje i ne treba dozvoliti bilo kome da se u to miješa. To je isključivo naša stvar – naglasio je Kovačević.

Podsjetimo, hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu Tomislav Sokol izjavio je da bi formiranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini moglo postati realan ishod ukoliko se, kako je naveo, nastavi odbijanje reforme Izbornog zakona i praksa “preglasavanja Hrvata”.

