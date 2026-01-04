OVAN

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine otkriva da se osećate kao da se život prebrzo odvija, i da imate utisak da nešto propuštate. Pokušajte da odredite prioritete, da li su to trenutno ljubav, posao ili nešto treće? Postavljate sebi i finansijske ciljeve koji postaju inspiracija. Zdravlje je dobro.

BIK

Nekoliko dana praznika dalo vam je novu energiju, ali sada osećate blagu nelagodu zbog povratka u svakodnevne aktivnosti. Tehnike disanja ili opuštanja bi vam bile korisne, istražite ih. Mogući su problemi sa stomakom.

BLIZANCI

Ljubavni horoskop vam nagoveštava veliku sreću i radost! Osećate rastući pritisak zbog posla, ali ne bi trebalo da se opterećujete jer neki problemi “zvuče” veće nego što zaista jesu. Obratite pažnju i od koga dobijate važne informacije. Više se krećite.

RAK

U ljubavi, jedno poglavlje je ostalo iza vas, i danas odlučujete da otvorite novo. Moguće je da se “jedete” oko nečega što ste rekli, a da niste prethodno promislili. Popodne čitajte neku dobru knjigu, to će prijati vašem umu. Zdravlje je dobro.

LAV

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine poručuje, u ljubavi vam stižu dobre stvari, a sve kreće danas jednim hrabrim korakom! Krug vaših prijatelja postaje sve širi, i srce vam je ispunjeno. Pripazite na zglobove ako vežbate.

DEVICA

Dvoumite se oko neke odluke vezane za posao, ali vam zvezde poručuju da se opustite i prepustite da vas život nosi ka napretku. U ljubavi, imate više hrabrosti nego ranije, i spontaniji ste što vam prija. Pazite na redovan san.

VAGA

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine navodi da bi, po pitanju neke teme o kojoj dugo razmišljate, trebalo da “pogurate” sebe izvan zone komfora. Ono što vas koči nije vredno da zastanete, već treba da nastavite napred. Partner zahteva više pažnje i pokazuje nesigurnost, značiće mu vaša podrška. Zdravlje je solidno.

ŠKORPIJA

Usmereni ste stoprocentno na druge ljude, bili to vaš partner, prijatelji ili porodica. Ali, ko na taj način posvećuje svoje vreme i energiju vama? Odaberite kome ćete pokloniti deo svoje duše. Neki trud vezan za posao će vam se isplatiti, danas dobijate dobru vest.

STRELAC

U ljubavi ste “zapeli” zbog nekog razgovora, i danas shvatate šta bi trebalo da kažete kako bi se stvari pomerile dalje. Nemojte se baviti stvarima vezanim za posao, neka sačekaju ponedeljak. U porodici su moguće trzavice među starijim članovima, ali gledajte da budete izvan njih. Zdravlje je dobro.

JARAC

Dobri ljudi oko vas danas donose dobre vesti! Nije pravi trenutak za važne odluke o novcu, posebno ako je u pitanju neko neizvesno ulaganje ili pozajmica. Zvezde su na vašoj strani kada je ljubav u pitanju, dobijate veliku potvrdu toga da vam je srce na pravom mestu,pišu Mondo

VODOLIJA

Danas bi trebalo da budete sigurna luka i utočište za neku dragu osobu, kojoj trebaju reči podrške i topline. Popodne ćete imati želju da budete aktivni, produktivni, a boravak u prirodi ispuniće vas sjajnom energijom. Zdravlje vam je dobro, ali vam misli pomalo lutaju.

RIBE

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine poručuje vam, pauze i odlaganja zbog praznika su završeni, sada je trenutak za vaš fokus i inicijativu! Nekoliko pažljivo sastavljenih poruka doneće vam odgovore na važna pitanja, ako ih danas pošaljete. U ljubavi ste neodlučni između dve opcije. Zdravlje je dobro, moguća je prehlada ako uveče izlazite.

