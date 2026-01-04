Tri minute do pakla: Kako su Amerikanci uhvatili Madura? “Stigao je do čeličnih vrata, ali ih nije uspio zatvoriti”

Američki komandosi su u munjevitoj akciji prije zore upali u teško utvrđeni vojni kompleks i zarobili venecuelanskog predsjednika i njegovu suprugu Ciliju Flores, spriječivši ih u posljednjim sekundama da se sakriju u sigurnu sobu (panic room).

“Znali smo i šta nosi i koje ljubimce ima”

Priprema terena trajala je sedmicama. Tim CIA-e već je bio infiltriran u Venezuelu, prateći svaki Madurov korak. Prema izvještajima, američki obavještajci znali su sve: njegove navike, raspored prostorija u rezidenciji, šta je oblačio, pa čak i podatke o njegovim kućnim ljubimcima.

Sve je kulminiralo privatnim telefonskim pozivom prije sedam dana. Donald Trump je tada, navodno, dao ultimatum Maduru da odustane od vlasti. Iako je bio “blizu odluke”, Maduro je odlučio ostati, ne znajući da su američki ratni brodovi već na horizontu.

150 aviona i replika rezidencije

Plan za nasilno uklanjanje pokrenut je u petak u 22:46 sati (po istočnom vremenu), kada je Trump izdao konačnu naredbu. Nebo iznad Kariba ispunilo je preko 150 vojnih letjelica – od dronova do bombardera – koje su poletjele iz 20 različitih baza.

Baš kao u slučaju lova na Bin Ladena, elitne trupe su akciju uvježbavale na tačnoj replici Madurovog kompleksa, izgrađenoj na osnovu obavještajnih podataka.

Hronologija napada: Tri minute odluke

Priprema terena: Prvi potez bio je cyber i zračni udar. Amerikanci su isključili struju u Caracasu, a preciznim pogocima uništili su venecuelansku protivvazdušnu odbranu, otvorivši koridor za helikoptere.

01:00 sat ujutro: Američki komandosi slijeću u “jako utvrđenu vojnu tvrđavu” Fort Tiuna u Caracasu. Dočekala ih je pucnjava, a helikopteri su pretrpjeli pogotke, ali su ostali u zraku.

Proboj: U roku od samo tri minute, specijalci su raznijeli glavna vrata i probili se u unutrašnjost zgrade.

Dramatičan kraj pred čeličnim vratima

Dok su se komandosi probijali, Maduro se, oslanjajući se na zaštitu svojih kubanskih tjelohranitelja, pokušao dokopati sigurnosne sobe ojačane čelikom.

Predsjednik Trump je na konferenciji slikovito opisao taj trenutak:

“Pokušavao je doći na sigurno mjesto. Bila su to vrlo debela vrata, vrlo teška vrata. Ali nije uspio doći do tih vrata na vrijeme. Uspio je doći do njih, ali ih nije mogao zatvoriti,” rekao je Trump.

Čak i da je uspio, izvještaji navode zastrašujući detalj – komandosi su bili opremljeni masivnim “bacačima plamena” (vjerovatno termičkim rezačima ), specijalno dizajniranim za rezanje čeličnih zidova bunkera,piše N1

Svega pet minuta nakon ulaska u objekat, Delta Force je javila komandi šifru koja je označila kraj jedne ere: Maduro je uhapšen.

