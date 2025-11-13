Za dva znaka bi 2026. mogla da bude najteža godina do sad: Tek od jeseni se stanje smiruje, a od zime konačno stiže mir

Sudeći prema prognozama astrologa, 2026. godina neće dozvoliti guranje problema pod tepih. Pripadnici dva znaka Zodijaka suočit će se pred velikim izazovima, a sljedeće godine u ovo vrijeme bi mogli da budu potpuno drugačije osobe.

Sve ono što ste godinama gurali u stranu, trpjeli zarad mira ili potiskivali iz straha da se nešto ne raspadne naredne, 2026. godine, moglo bi da ispliva na površinu.

Pred nama godina suočavanja, velikih preseka i ličnog rasta kroz istinu koja neće uvijek biti prijatna.

Dva znaka Zodijaka mogla bi da osete najintenzivnije promjene, kao i veliki pritisak zbog kog će se česti pitati ima li kraja nerviranju i neizvjesnosti.

Rak

Horoskopski znak Rak ulazi u godinu koja traži da se napuste stari obrasci, naročito kada je riječ o emocijama.

U životima Rakova više nema prostora za veze koje iscrpljuju, za odnose u kojima daju sebe do kraja, a zauzvrat dobijaju tišinu. Proljeće za pripadnike ovog znaka Zodijaka otvara nove mogućnosti, ali da biste im se okrenuli, moraćete da pustite nešto što vas dugo određivalo, što je činilo njihov identitet.

Tokom leta za Rakove sledi emotivni preokret, dok jesen donosi povratak unutrašnjem balansu. Zima završava ciklus i donosi novi stabilnost. Rak tokom 2026. prolazi kroz bolnu, ali oslobađajuću lekciju da mora da stavi sebe na prvo mjesto.

Škorpija

Za Škorpiju, 2026. godina biće vrijeme skidanja oklopa.

Sve što su ljudi rođeni u ovom znaku potiskivali, kontrolisali ili skrivali da ne bi pokazali slabost, sada se ruši kao kula od karata. Proljeće menja dinamiku odnosa i postavlja granice koje su Škorpije dugo izbjegavale. Ljeto ih potpuno suočava sa sobom, bez maski i izgovora, dok jesen donosi stabilnost onome što je preživelo promene, a zima mir dublju harmoniju nego što su godinama osjetili.

Škorpija sljedeće godine uči da popusti stisak i pronađe snagu u prepuštanju, piše glossy.

