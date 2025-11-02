Greške u uređenju doma: Zbog ovih 10 stvari vaš prostor izgleda jeftino i neukusno

Svi želimo imati moderan i lijepo uređen dom i za to ne moramo nužno ulagati u skupi luksuzni namještaj ili dekoracije, ali je dobro izbjeći ovih 10 grešaka zbog kojih može izgledati jeftino ili čak neukusno.

1. Previše dekoracija

Dekorativni elementi važan su dio cjelokupnog efekta našeg doma, bilo da trebate osvijetliti prazan zid ili samo uskladiti boje velikog namještaja i tepiha s ukrasnim jastukom. Međutim, načelo manje je više vrijedi za ove dodatke, jer previše ukrasa može dovesti do pretrpanog ili neurednog rezultata.

2. Svaka soba ima drugačiji pod

Ako imamo različite podove u svakoj prostoriji, naprimjer u spavaćoj sobi je parket, a u dnevnom boravku brodski pod, možemo postići nesklad. Umjesto toga, osim kupaonice, bolje je da sve prostorije u kući imaju isti pod, što našem domu daje jedinstven i skladan ukupni izgled. U doba otvorenih prostora, drveni ili vinilni podovi otporni na vodu i habanje mogu čak ići u kuhinju.

3. Tematski izgled

Primamljivo je ukrasiti svoj dom samo motivima s plaže ili dodacima s uzorkom džungle, ali oni mogu stvoriti djetinjast i umjetan učinak. Umjesto toga, vrijedi razmišljati o stilovima uređenja interijera, poput modernog industrijskog ili skandinavskog.

4. Namještaj kao iz salona

Čak i ako nam se sviđa stil trgovine namještajem, sigurno ne kupujemo svaki dio njihove kolekcije namještaja. Namještaj iste vrste zajedno stvara vrlo ukočen, nemaštovit dojam, stoga, ako je moguće, tražite namještaj istog stila, ali različitog dizajna.

5. Kičasta ogledala i lampe

Previše sjajnih, zlatnih, dijamantnih ili kristalnih dodataka može djelovati jako neukusno. Jedan ili dva lijepa komada u prostoriji su sasvim dovoljna.

6. Loše zavjese

Zavjese nisu samo praktične jer izoliraju i blokiraju svjetlost, već su i ukrasni element doma. Loše odabrana dužina, širina ili materijal, očite su greške zbog kojih soba može izgledati neukusno.

7. Nered

Pospremanje je zadatak koji svakodnevno oduzima vrijeme i energiju, no lakše je ako imate dobro strukturiran sistem u kojem sve ima svoje mjesto i može se vratiti što je brže moguće nakon upotrebe. Pun sudoper, hrpe odjeće i knjiga čine dom jeftinim.

8. Loš tepih

Tepih, kao glavni objedinjujući element prostorije, ima veliki utjecaj na ukupnu sliku. Ako, naprimjer, za malu sobu odaberemo preveliki tepih, on može pretrpati prostor, a isto vrijedi i ako su boje i uzorci presvijetli.

9. Disproporcionalnosti

Ne samo kod tepiha, već i kod velikog namještaja morate paziti da odaberete onaj koji je proporcionalan dimenzijama prostorije. Široka, visoka polica za knjige za malu sobu je loša odluka, jer ogroman komad čini prostor još manjim.

10. Jedan izvor osvjetljenja

Svaka prostorija zahtijeva različitu količinu i jačinu svjetla, no sigurno je da samo jedno stropno svjetlo nigdje nije dovoljno, dok dekorativne lampe i sekundarno svjetlo daju mekši izgled prostoru.

