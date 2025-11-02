Šta je “sporo nestajanje” u vezi i kako ga prepoznati

Već neko vrijeme ste u ljubavnoj vezi i sve djeluje savršeno.

Međutim, odjednom, situacija se mijenja nagore. Ovo se najbolje može opisati kao “sporo nestajanje” – ali, šta to zapravo znači?

“Ta osoba ne nestane iz vašeg života u potpunosti. Umjesto toga, njene poruke postaju kraće i kraće, sve se rjeđe viđate, a njen entuzijazam primjetno opada. Ona je još uvijek tu, ali njeno prisustvo djeluje sve praznije”, kazala je stručnjakinja za veze Natasija Miler za “Women’s Health”.

Dakle, “sporo nestajanje” je postepeno prekidanje komunikacije i manjak truda u vezi. Naravno, na kraju to dovodi do raskida veze.

Iako biste mogli da pomislite da je riječ o ghostingu, u svojoj suštini ipak nije. Termin ghosting označava iznenadni prekid komunikacije sa nekom osobom, dok je “sporo nestajanje” postepeno i može da traje nedјeljama pa čak i mјesecima,pišu Nezavisne

“Oni postepeno smanjuju komunikaciju, pažnju i trud sve dok veza potpuno ne nestane. To ostavlja drugu osobu u nedoumici oko toga šta se dešava jer se prekid veze događa u malim koracima”, ispričala je.

Partneri koji se odluče na “sporo nestajanje” misle da je ovo ljubazniji način da prekinu vezu. To uglavnom rade, jer se plaše razgovora o “teškim” temama i sukoba, преноси B92.

Znakovi da je vaš partner odlučio “sporo da nestane” iz vašeg života su: odugovlačenje s odgovaranjem na poruke, ne preuzimaju bilo kakvu inicijativu, ne posvećuju vam dovoljno pažnje i izbјegavaju dodir.

