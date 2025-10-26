Osjećate li kolaps i nesporazume? Možda ste jedan od 4 znaka pogođena sjenkom Merkura

Ušli smo u takozvanu “pred-sjenku” retrogradnog Merkura, period koji je počeo 21. oktobra/listopada i često donosi jednako haosa kao i sama retrogradna faza. Astrolozi upozoravaju da će Blizanci, Djevica, Škorpion i Strijelac najranije i najintenzivnije osjetiti ove efekte. Evo šta svaki od ovih znakova treba da uradi čim osjeti kolaps ili konflikt.

(Retrogradni Merkur traje od 9. do 29. novembra/studenoga, a post-sjenka do 16. decembra/prosinca)

Blizanci: Vrijeme je da usporite

Vaša vladajuća planeta, Merkur, sprema se za rikverc, a vi već osjećate promjene. Primjećujete da ulažete energiju u poslove koji ne donose rezultate? Pred-sjenka vas upozorava.

Šta da uradite: Ako nešto više “ne radi”, imate pravo da pauzirate, usporite ili revidirate planove. Ne trošite energiju uzalud dok ne istražite bolje opcije.

Djevica: Komunikacija na testu, prioritet je odmor

Kao znak kojim takođe vlada Merkur, vi ste posebno osjetljivi. Očekujte klasične “merkurovske” probleme: kvarove tehnologije, nesporazume u odnosima, osjećaj da vas niko ne razumije.

Šta da uradite: Ovaj period konfuzije je podsjetnik da prioritet date onome što je zaista važno – vašem miru. Odmor i refleksija su sada ključni dio produktivnosti, a ne suprotnost.

Škorpion: Poziv na duboku transformaciju

Efekti pred-sjenke su za vas poziv da zaronite dublje. Prava promjena dolazi samo ako ste spremni da pogledate istini u oči i suočite se sa uvidima koji se sada otvaraju.

Šta da uradite: Vrijeme je da preispitate stara uvjerenja i suočite se sa psihološkim blokadama. Predstojeći retrogradni Merkur (koji će biti i u vašem znaku) donosi vam priliku za unutrašnju alkemiju – dizanje iz pepela.

Strijelac: Pazite šta govorite, otpustite stara uvjerenja

Obratite pažnju na znakove koje vam svemir šalje. Ovo je period kada trebate otpustiti uvjerenja koja vam više ne služe, čak i ako vam vjera bude testirana. Jasnoća dolazi kroz introspekciju.

Šta da uradite: Govorite samo onda kada osjećate istinsku inspiraciju, umjesto da impulzivno reagujete riječima koje vas mogu unazaditi. Budite radikalno iskreni prema sebi o tome šta vam zaista treba da biste napredovali, prenosi N1.

