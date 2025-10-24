Dvije namirnice ubrzavaju starenje i podstiču rak: Izbjegavajte ih nakon 40. godine

Četrdeseti rođendan je važna prekretnica u životu, kada mnoge stvari treba preispitati, uključujući i ishranu. Stručnjaci smatraju da je ovo pravo vrijeme da isključimo određene namirnice iz našeg jelovnika.Nema više čipsa i gaziranih pića

Ruska nutricionistica Zuhra Pavlova kaže da posljedice mladalačkih navika počinju da se pokazuju nakon 40. godine. Ali ne brinite, ništa nije izgubljeno: čak i ako u ovim godinama napravimo određene promjene u svom životu, možemo osigurati zdrav i dug život.

“Čips i gazirana pića treba zaboraviti. Raznovrsna ishrana je ključna za održavanje cjelokupnog zdravlja. Uključite mahunarke poput graška, pasulja, leće i slanutka u svoje obroke, kao i žitarice i mliječne proizvode”, savjetuje Pavlova.

Dodaje da bismo u prehranu trebali često uključivati ​​i morsku ribu, gljive, grejpfrut, zeleno povrće, heljdu, orašaste plodove, brokulu i začine poput kurkume i kumina . Također naglašava da je pijenje dovoljne količine vode ključno za funkcioniranje tijela. Osim vode, preporučuje i pijenje biljnih čajeva.

Ključno je da budemo svjesni naše prehrane

Pavlova upozorava na štetne učinke visoko prerađene i pržene hrane, posebno mesa. Ova hrana ugrožava zdravlje jetre, krvnih sudova i zglobova, te doprinosi problemima s kožom, metabolizmom i težinom,piše N1

Također kaže da biste trebali izbjegavati šećer. „Šećer ubrzava starenje mozga i odlično je ‘gorivo’ za maligne ćelije. Također doprinosi starenju kože, krvnih sudova i unutrašnjih organa. Obavezno izbjegavajte zaslađena pića i peciva . Također ograničite konzumaciju bijelog hljeba, tjestenine, bijele riže i prerađenih žitarica“, upozorila je stručnjakinja.

Nakon 40. godine života, ključno je da postanemo svjesniji svoje prehrane. Eliminisanje nezdrave hrane i uključivanje hranjivih alternativa može značajno poboljšati kvalitetu našeg života i doprinijeti održavanju mladolikog izgleda i zdravlja.

