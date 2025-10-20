Za dva dana stižu snažne promjene: Novi Mjesec u Vagi donosi preokrete, a jednom znaku sve vrvi od ljubavi

– Vaga je sedmi znak Zodijaka i povezuje se s partnerstvima, kako poslovnim, tako i romantičnim. Ovi periodi pojačavaju fokus na odnose i često pokreću važne veze ili razdvajanja. Situacije koje sada počinju mogu oblikovati vaš život sve do punog Mjeseca u Vagi narednog aprila – objašnjava Tomas.

Astrolog dodaje da je Novi Mjesec u Vagi u kvadratu s Jupiterom i Plutonom, što donosi “veoma intenzivne i potencijalno izazovne energije”.

– Možemo se osjećati kao da smo na vrhu svijeta, ali isto tako možemo doživjeti pad – dodaje Tomas.

Ovan

Moguće je da upravo sada pronađete svoju drugu polovinu. Partnerstvo vam je u fokusu. Ako ste slobodni, pojavit će se prilika za ozbiljnu vezu. Ako ste u vezi, iskoristite ovo vrijeme da se dodatno zbližite i posvetite jedno drugom.

Bik

Poslovne aktivnosti se pojačavaju, a vi biste mogli preuzeti više projekata nego ikada ranije. Novi Mjesec ubrzat će vaš tempo i pružiti priliku da uspostavite ravnotežu između posla i privatnog života. Također, ovo je idealno vrijeme za fizičku kondiciju i brigu o zdravlju.

Blizanci

Sada je sve u znaku ljubavi. Pripremite se da vas strast preplavi. Slobodni Blizanci imaju šansu otvoriti srce i upoznati osobu za dugu vezu, dok oni u vezi mogu ponovo zapaliti varnice. Zvijezde su povoljne i za kreativne projekte.

Rak

Sezona je pravljenja gnijezda i fokusiranja na dom i porodicu. Novi Mjesec potiče vas da poboljšate životni prostor – bilo čišćenjem, renovacijom ili kupovinom nekretnine.

Lav

Kreativnost vam je na vrhuncu. Novi Mjesec aktivira mentalne sposobnosti, pa je ovo idealan period za predstavljanje svojih planova i ideja. Projekti koji uključuju pisanje, javni nastup ili komunikaciju sada su posebno povoljni.

Djevica

Ovo je sjajan period za finansije. Moguće je neočekivano povećanje prihoda, bilo kroz povišicu, novi posao ili dodatne angažmane. Također, moguće je da ćete se obogatiti nekim vrijednim stvarima.

Vaga

Najvažniji lunarni ciklus u godini za vaš znak! Novi Mjesec puni vašu energiju i pruža prilike da ostvarite svoje ciljeve. Iskoristite ovo vrijeme da izađete u prvi plan i zatražite od univerzuma ono što želite.

Škorpija

Vrijeme je za odmor i punjenje baterija. Fokusirajte se na unutrašnji mir i kreativne ideje koje će unaprijediti vaš život naredne godine. Idealno je vrijeme i za traženje podrške terapeuta ili savjetnika.

Strijelac

Novi Mjesec može povećati vaše samopouzdanje i popularnost. Ovo je povoljno vrijeme za druženje, upoznavanje novih ljudi i isprobavanje online veza.

Jarac

Vaša karijera ide uzlaznom putanjom. Mogući su novi profesionalni izazovi, unapređenja i priznanja. Isplanirajte strateški svoje ciljeve i vidite koliko visoko možete dosegnuti.

Vodolija

Vrijeme je za izlazak iz zone komfora. Novi Mjesec donosi prilike za nove fizičke, duhovne i intelektualne poduhvate. Planirajte putovanja, kurseve ili završite projekte koje ste dugo odgađali.

Ribe

Fokus je na finansijama. Novi Mjesec donosi priliku da se posvetite imovinskim pitanjima, investicijama ili ugovorima. Ovo je idealno vrijeme i za razmatranje stambenog kredita, prenosi Avaz.

