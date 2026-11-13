Velika akcija evropske policije: Desetine uhapšenih, zaplijenjeno 750 kilograma kokaina

Najveća dosadašnja zapljena odnosi se na pošiljku od 750 kilograma kokaina, koja je u augustu otkrivena u luci Antwerpen, saopćila je u petak njemačka policija.

Intenzivne istrage” provode se još od 2022. godine i usmjerene su na mrežu za koju se sumnja da djeluje od 2019., objavio je u četvrtak švicarski Savezni ured policije.

Tokom pretresa provedenih ove godine u njemačkom pograničnom gradu Konstanzu zaplijenjeno je oko 1,3 miliona eura u gotovini, a uhapšeni su državljani Švicarske, Rumunije, Nizozemske, Italije, Turske i Njemačke, izvijestila je policija u Konstanzu.

Osumnjičenici su, kako se navodi, organizirali dopremu tona kokaina iz Latinske Amerike u Europu putem brodskih kontejnera, uključujući i spomenutu pošiljku od 750 kilograma.

Trgovačka društva u Švicarskoj i Nizozemskoj navodno su osnovana upravo s ciljem da posluže kao primatelji droge, koja je bila skrivena unutar ilegalnog tereta.

Prema navodima švicarskih vlasti, pretresi su provedeni i u Češkoj, Španjii, Belgiji, Grčkoj i Poljskoj,piše Vijesti

U Švicarskoj su istražitelji uhiapsili 41 osobu te zaplijenili gotovinu u vrijednosti većoj od 2,3 milijuna franaka (2,7 miliona dolara, kriptovalute u vrijednosti od 50.000 franaka i 15 komada oružja, prenosi dpa.

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