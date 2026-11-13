Određeni termini utakmica 14. kola WWin lige BiH

Kolo će otvoriti duel BSK – Zrinjski u subotu, kada su na rasporedu još dva meča. U nedjelju se igraju susreti Čelik – Sloga i Sarajevo – Široki Brijeg,pišu Vijesti



Svi mečevi će biti u direktnom prenosu na TV Arena Sport i MYTV.

Raspored utakmica 14. kola WWin lige BiH:

Subota, 21. novembar:

13:00 BSK – Zrinjski (Arena 1 Premium)

16:00 Radnik – Velež (MYTV)

16:00 Željezničar – Borac (Arena 1 Premium)

Nedjelja, 22. novembar:

15:00 Čelik – Sloga (Arena 1 Premium)

17:30 Sarajevo – Široki Brijeg (Arena 1 Premium)

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