Određeni termini utakmica 14. kola WWin lige BiH

Kolo će otvoriti duel BSK – Zrinjski u subotu, kada su na rasporedu još dva meča. U nedjelju se igraju susreti Čelik – Sloga i Sarajevo – Široki Brijeg,pišu Vijesti
Svi mečevi će biti u direktnom prenosu na TV Arena Sport i MYTV.
Raspored utakmica 14. kola WWin lige BiH:
Subota, 21. novembar:
13:00 BSK – Zrinjski (Arena 1 Premium)
16:00 Radnik – Velež (MYTV)
16:00 Željezničar – Borac (Arena 1 Premium)
Nedjelja, 22. novembar:
15:00 Čelik – Sloga (Arena 1 Premium)
17:30 Sarajevo – Široki Brijeg (Arena 1 Premium)