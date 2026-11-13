Osumnjičeni za ubistvo Mehmeda Smječanina u Sarajevu je državljanin Njemačke

Osamnaestogodišnjak koji je uhapšen zbog sumnje da je noćas u sarajevskom naselju Malta ubio Mehmeda Smječanina (32) državljanin je Njemačke.

Mladić je nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja, a policijski službenici su ga pronašli i lišili slobode. Trenutno se nalazi na kriminalističkoj obradi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.Lišen je slobode 18-godišnjak zbog ubistva. Trenutno je na kriminalističkoj obradi u MUP-u KS – potvrdila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Podsjetimo, pucnjava se dogodila oko 2.30 sati ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne, kada je Policijska uprava Novo Sarajevo obaviještena o upotrebi vatrenog oružja.U pucnjavi je teško ranjen Mehmed Smječanin (32), koji je, uprkos naporima ljekara, podlegao povredama na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

– Ekipa Hitne pomoći KS je povrijeđenog 32-godišnjaka transportovala na KCUS, gdje su ljekari u 4 sata konstatovali smrt. Obaviješten je tužilac KTKS koji rukovodi uviđajem – izjavila je ranije portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.Kako je „Avaz“ ranije objavio, ubijeni Smječanin bio je iz Boljakovog Potoka, a radio je kao pripadnik osiguranja u jednom klubu,piše Avaz

Motiv ovog stravičnog zločina za sada nije zvanično potvrđen, a nadležni organi nastavljaju istragu radi utvrđivanja svih okolnosti ubistva.

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