Zašto ne bi trebali grliti pse

Zagrljaji, koji ljudima predstavljaju nježnost, kod pasa mogu izazvati nelagodu, stres, pa čak i potaknuti agresivno ponašanje, piše VT.co.

Psiholog Stenli Koren objasnio je u časopisu “Psychology Today” da se mnogi psi osjećaju sputano i uznemireno kada ih se grli.

To može povećati nivo njihove tjeskobe i dovesti do obrambenih reakcija. Psi su, prema njegovim riječima, prilagođeni za brzo trčanje i bijeg je njihova prirodna reakcija na prijetnju.

Kada psa zagrlimo, on gubi mogućnost bijega i to mu može biti vrlo stresno.

U takvim situacijama, ako se osjećaj ugroženosti poveća, pas može reagovati režanjem ili čak ugrizom.

“Bihevioristi smatraju da imobilizacija psa zagrljajem može pogoršati njegov osjećaj tjeskobe”, dodao je Koren.

Fotografije otkrivaju znakove stresa

Koren je sproveo zanimljivu analizu fotografija sa interneta na kojima ljudi grle pse.

Rezultati su pokazali da većina pasa na tim slikama pokazuje znakove nelagode.

Od ukupno analiziranih fotografija, čak 81,6 odsto pasa imalo je barem jedan vidljiv znak stresa, poput skretanja pogleda, stisnutih ušiju ili zijevanja.

Samo 7,6 odsto pasa izgledalo je opušteno i zadovoljno, dok je 10,8 odsto pokazivalo neutralne reakcije.

“Internet je pun sretnih ljudi koji grle ono što izgledaju kao nesretni psi”, naveo je Koren.

Što kažu drugi stručnjaci?

Korenova zapažanja potvrđuju i drugi stručnjaci. Patrišija Mekkonel, sertifikovana bihevioristica za životinje, istakla je da psi rijetko traže zagrljaj, čak i ako se sami približe vlasniku ili legnu na leđa tražeći maženje.

“Mnogi psi ne vole kad ih neko stisne rukama oko ramena. To nije njihova ideja nježnosti”, pojasnila je ona.

Stručnjakinja Loren Novak kazala je da su psi koji stvarno uživaju u zagrljajima rijetkost.

“Kada pas neprestano pokušava izbjeći fizički kontakt, a ljudi to ignorišu, postoji opasnost da će pas, nakon niza upozorenja, režati ili čak ugristi”, upozorila je ona.

Kako psu pokazati ljubav?

Ako želite pokazati ljubav svom psu, stručnjaci savjetuju da to radite na način koji on razumije i u kojem uživa.

Potapšajte ga, obratite mu se umirujućim glasom, ili mu dajte poslasticu.

Važno je prepoznati kada pas pokazuje nelagodu i poštovati njegove granice. Ljubav prema psu ne mora se izražavati zagrljajem, prenosi Index.

Čak i jednostavna prisutnost, pažnja i nježan dodir često su sve što vaš ljubimac želi.

