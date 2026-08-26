Misteriozna posjeta iz Amerike – Kremlj tvrdio da ne zna ništa o vojnom avionu

Peskov je odbio dati više detalja o posjetu.

Ranije u utorak izjavio je da Kremlj nema informacija o američkom vojnom zrakoplovu koji je stigao na moskovsku zračnu luku Vnukovo te izjavio da ruska strana ne planira sastanke s predstavnicima američke administracije ovaj tjedan.

Ratcliffeov posjet nije bio unaprijed najavljen, a prema podacima praćenja leta, američki vojno-transportni avion C-17A “Globmaster III” stigao je iz baze Andrews u blizini Washingtona preko Rige u Moskvu u utorak ujutro i napustio rusku prijestolnicu oko osam i pol sati kasnije.

Pozivajući se na izvore upoznate s posjetom, novine navode da nije poznato koja je bila svrha posjeta, niti je li u američkoj delegaciji bilo drugih visokopozicioniranih dužnosnika.

Posljednji poznati posjet direktora CIA-e Moskvi bio je u studenom 2021., kada je tadašnji direktor agencije William Burns upozorio ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove suradnike da će SAD reagirati ako Rusija napadne Ukrajinu.

Nekoliko tjedana kasnije, Rusija je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu.

Ratcliffeov posjet Moskvi dogodio se u vrijeme intenziviranja ukrajinskih napada duboko unutar ruskog teritorija, uključujući Moskvu, dok Rusija istovremeno pojačava raketne napade i napade dronovima na Kijev i druge dijelove Ukrajine.

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