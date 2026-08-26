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Cvijeće u ponoć? Sarajevo dobilo prvi “Cvjećomat” koji radi 24 sata

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Objavljeno prije 37 minuta

Koliko vam se puta desilo da zaboravite važan datum ili poželite nekome pokloniti cvijeće onda kada su sve cvjećare već zatvorene? Upravo na tu ideju oslonila se Selma Džihanić, koja je u blizini Ekonomskog fakulteta u Sarajevu otvorila prvi “Cvjećomat”, automat iz kojeg je buket moguće kupiti 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici.

Ideja je jednostavna – omogućiti ljudima da svježe cvijeće mogu kupiti u bilo kojem trenutku, bez obzira na to je li radni dan, vikend ili kasna večer.Lokacija nije odabrana slučajno. Automat se nalazi na frekventnoj sarajevskoj ulici, u blizini fakulteta i velikog broja prolaznika. Prema riječima Selme, posebno je zanimljivo to što ljudi često zastanu iz radoznalosti, fotografišu automat i raspituju se kako je došla na ovu ideju.

Posebna prednost je dostupnost vikendom, kada mnoge cvjećare ne rade. Tako neko ko se u nedjelju navečer sjeti rođendana, godišnjice ili jednostavno poželi nekome uljepšati dan ne mora čekati naredno jutro.A cvijeće u automatu je zaista svježe. Unutrašnjost je rashlađena na temperaturu između četiri i osam stepeni, dok se buketi dodatno čuvaju u posudama s vodom.

Bukete aranžira sama Selma, koja kaže da cvijeće voli odmalena i da svaki buket pravi s posebnom pažnjom.Iako je “Cvjećomat” u Sarajevu tek kratko, reakcije građana su veoma pozitivne. Selma se nada da bi se ovaj koncept mogao proširiti, te da bi Sarajevo jednog dana moglo imati još desetak sličnih automata.

O tome kako “Cvjećomat” funkcioniše, kako je nastala ova zanimljiva ideja i kakve su reakcije Sarajlija, detaljnije pročitajte na portalu Žene.ba.


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