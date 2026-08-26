Cvijeće u ponoć? Sarajevo dobilo prvi “Cvjećomat” koji radi 24 sata

Ideja je jednostavna – omogućiti ljudima da svježe cvijeće mogu kupiti u bilo kojem trenutku, bez obzira na to je li radni dan, vikend ili kasna večer.Lokacija nije odabrana slučajno. Automat se nalazi na frekventnoj sarajevskoj ulici, u blizini fakulteta i velikog broja prolaznika. Prema riječima Selme, posebno je zanimljivo to što ljudi često zastanu iz radoznalosti, fotografišu automat i raspituju se kako je došla na ovu ideju.

Posebna prednost je dostupnost vikendom, kada mnoge cvjećare ne rade. Tako neko ko se u nedjelju navečer sjeti rođendana, godišnjice ili jednostavno poželi nekome uljepšati dan ne mora čekati naredno jutro.A cvijeće u automatu je zaista svježe. Unutrašnjost je rashlađena na temperaturu između četiri i osam stepeni, dok se buketi dodatno čuvaju u posudama s vodom.

Bukete aranžira sama Selma, koja kaže da cvijeće voli odmalena i da svaki buket pravi s posebnom pažnjom.Iako je “Cvjećomat” u Sarajevu tek kratko, reakcije građana su veoma pozitivne. Selma se nada da bi se ovaj koncept mogao proširiti, te da bi Sarajevo jednog dana moglo imati još desetak sličnih automata.

O tome kako “Cvjećomat” funkcioniše, kako je nastala ova zanimljiva ideja i kakve su reakcije Sarajlija, detaljnije pročitajte na portalu Žene.ba.

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