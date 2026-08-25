Djevojčica (8) slučajno progutala “amebu koja jede mozak” i preminula

Ovu je vijest potvrdila i sama porodica Smart, koja je neutješna.

Lillian Smart iz Rastona na sjeveru Luizijane preminula je u bolnici tokom vikenda, nedugo nakon proslave osmog rođendana. Njeni roditelji ranije su objavili da je djevojčica imala snažno oticanje mozga uzrokovano parazitom.

– Sinoć je Lillian iz našeg naručja otišla u Isusov zagrljaj – napisala je porodica u nedjelju na Facebooku.

– Oštećenje mozga bilo je preteško i njeno malo tijelo nije se uspjelo oporaviti.

Ministarstvo zdravstva Luizijane prošle sedmice objavilo je da se jedna osoba vjerovatno zarazila amebom Naegleria fowleri tokom kupanja u jezeru Klajborn, udaljenom oko 50 kilometara od Rastona. Iako vlasti nisu zvanično otkrile identitet zaražene osobe, porodica i prijatelji potvrdili su lokalnim medijima da je riječ o Lillian.

Ovaj mikroskopski organizam živi u toplim slatkim vodama, a do infekcije dolazi kada kontaminirana voda uđe kroz nos i dospije do mozga. Iz Ministarstva zdravstva objašnjavaju da se bolest ne može dobiti gutanjem vode niti se prenosi među ljudima.

– Infekcija je vrlo rijetka, ali gotovo uvijek smrtonosna – saopćile su zdravstvene vlasti.

Infekcije amebom Naegleria fowleri izuzetno su rijetke. Prema podacima Ministarstva zdravstva Luizijane, od 1937. do 2025. godine potvrđeno je svega 180 slučajeva, od čega tri u Luizijani.

Većina slučajeva zabilježena je u južnim i centralnim američkim saveznim državama zbog toplije klime. Međutim, novija istraživanja pokazuju da klimatske promjene zagrijavaju vode i u sjevernim i srednjozapadnim državama, čime se širi područje u kojem ova ameba može opstati.

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), rani simptomi uključuju glavobolju, povišenu temperaturu, mučninu i povraćanje. Infekciju je teško dijagnosticirati, a bolest brzo napreduje.

U kasnijoj fazi mogu se pojaviti ukočenost vrata, zbunjenost, halucinacije i gubitak ravnoteže,piše Vijesti

Lillian je od prošle sedmice bila na odjelu intenzivne njege. Njena majka napisala je na Facebooku da je djevojčica primljena u bolnicu zbog povišene temperature, nakon čega je počela imati i probleme s vidom, uključujući dvostruku sliku.

Prije njene smrti, nekoliko lokalnih kompanija u Rastonu organiziralo je prikupljanje sredstava za porodicu povodom njenog rođendana, izvijestila je televizijska stanica KNOE.

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