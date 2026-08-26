Raspuštene kurdske snage prelaze u vojsku: VELIKI PREOKRET u Siriji

„Danas objavljujemo kraj misije Sirijskih demokratskih snaga i s punom odgovornošću objavljujemo njihovo raspuštanje kao neovisne vojne snage“, rekao je Abdi u televizijskom obraćanju.

Sirijska vlada i SDF, formacija koju podržavaju SAD , a koja je pomogla u porazu Islamske države i kontrolirala dijelove sjeverne i istočne Sirije, u siječnju su se dogovorili o postupnoj integraciji kurdskih boraca u državne strukture .

Washington je tada taj sporazum ocijenio kao “povijesnu prekretnicu” .

Sporazum je postignut ubrzo nakon što su vladine snage predvođene predsjednikom Ahmedom al-Sharom pokrenule munjevitu ofenzivu u siječnju i zauzele velike dijelove teritorija pod kontrolom SDF-a.

Abdi je potvrdio integraciju u vojsku

Abdi je rekao da je odluka o raspuštanju SDF-a donesena nakon dogovora s predsjednikom al-Sharom i integracije snaga te formacije u sirijsku vojsku.

Kurdske Jedinice narodne zaštite , koje su činile jezgru SDF-a, već su bile integrirane u državne snage .

Njihov zapovjednik, Sipan Hamo, imenovan je u ožujku zamjenikom ministra obrane za istočne regije zemlje.

Obnova Sirije nakon godina rata

Raspuštanje SDF-a događa se u vrijeme kada novi čelnici u Damasku , uz podršku Washingtona , pokušavaju riješiti unutarnje sukobe i obnoviti Siriju nakon gotovo 14 godina građanskog rata.

Nova vlada također nastoji izvući zemlju iz desetljeća međunarodne izolacije koja je obilježila vladavinu bivšeg predsjednika Bashara al-Assada.

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