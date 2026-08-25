Ubica prišao izraelskom mafijašu s leđa i pucao mu u glavu

Jusvajev, oženjen i otac troje djece, ubijen je u trenutku kada se zemlja suočava sa sve većim problemom organiziranog kriminala. Njegova likvidacija snimljena je nadzornim kamerama, piše The Telegraph.

Snimak pokazuje kako se ubica penje stepenicama prema vratima dok dvojica muškaraca izlaze. Nakon što su prošli, izlazi Jusvajev i kreće niz stepenice. Ubica mu tada prilazi s leđa i puca mu u potiljak. Jusvajev pada, a napadač bježi pješice.Policija je Jusvajeva opisala kao vođu kriminalne organizacije povezane sa zajednicom Jevreja s Kavkaza. Godinama je izbjegavao sudske presude jer policija nije uspijevala prikupiti dovoljno dokaza koji bi ga povezali s pucnjavama, bombaškim napadima i paljenjem vozila.

Rat podzemlja na javnim mjestima

Sve je veća bojazan da se sukobi izraelskog podzemlja prenose na javne prostore. Posljednjih sedmica poslovnice popularnog lanca sushi restorana Japanika bile su meta bombaških napada, pucnjava i pokušaja podmetanja požara.

Policija te incidente povezuje s eskalacijom sukoba između kriminalnih porodica Mosli i Jarushi.

U samo nekoliko dana zabilježeno je 13 napada, uključujući pucnjavu u restoranu u Herzliyi i sumnju na podmetnutu bombu koja je izazvala požar u poslovnici u Netanyi.

Zbog tih događaja, ambasada SAD-a u Jerusalemu izdala je sigurnosno upozorenje za američke građane u Izraelu, ukazujući na prijetnju organiziranog kriminala u Tel Avivu, Jaffi i Herzliyi.

Broj ubistava također je u porastu. U Izraelu je 2025. godine zabilježeno 309 ubistava, što je povećanje od 109 posto u odnosu na 148 ubistava iz 2022. godine. Prema policijskim podacima, među ubijenima u 2025. godini bilo je 241 izraelskih Arapa i 47 Jevreja.

Nedjeljno ubistvo podsjetnik je da organizirani kriminal u Izraelu nije ograničen samo na arapsku manjinu.

Vlada proglasila rat, kritičari podijeljeni

Velik dio odgovornosti pripisuje se Itamaru Ben-Gviru, ministru nacionalne sigurnosti, koji je krajem 2022. godine preuzeo nadležnost nad policijom. On odbacuje optužbe da gubi kontrolu nad situacijom i da krvoproliće tretira kao unutrašnji arapski problem.

U razgovoru koji je procurio u javnost 2023. godine, tadašnji policijski komesar Kobi Shabtai navodno je o ubistvima Arapa rekao: “Ubijaju jedni druge. To im je u prirodi. Takav je mentalitet Arapa.”

Prema izvještaju izraelskog Kanala 12, Ben-Gvir je odgovorio da se ubistva mogu zaustaviti i da se “mora spriječiti ubijanje i Arapa i Jevreja”.

Nasilje je postalo toliko ozbiljno da je premijer Benjamin Netanyahu nedavno proglasio opći rat protiv organiziranog kriminala. Netanyahu je u januaru u Knessetu izjavio da je angažirao Shin Bet, izraelsku domaću obavještajnu službu, kako bi se problem riješio odlučnim mjerama.

Shin Bet je zadužen za jačanje obavještajnog rada i operativne tehnologije, a u borbu protiv krijumčarenja oružja uključena je i izraelska vojska.

Analitičari: Država je nemoćna

Ipak, komentatori ističu da te mjere ne daju značajne rezultate.

Asher Ben Artzi, bivši šef Interpola u Izraelu, izjavio je za The Telegraph: “Država i policija više nemaju ni moć ni utjecaj. Ne mogu se boriti protiv organiziranog kriminala. Bore se, ali neuspješno. Jusvajev i njemu slični pravi su kriminalci i pametniji su od policije. Bogatiji su, imaju bolju opremu i bolju obavještajnu tehnologiju, pa mogu živjeti bezbrižno”, poručio je i dodao:

“Žao mi je što to moram reći, ali takva je situacija.”

Artzi je također rekao da je Ben-Gvir od preuzimanja dužnosti preusmjerio značajne resurse na Zapadnu obalu,pišu Vijesti

“Još jedan uzrok ovog porasta je to što je Ben-Gvir prebacio veliki broj policajaca na Zapadnu obalu kako bi zaštitio tamošnje jevrejske zajednice. To slabi prisustvo policije u središnjem Izraelu, gdje nam je najpotrebnija”, rekao je.

U julu je vlada odobrila preusmjeravanje oko 135 miliona eura iz programa za smanjenje socioekonomskih razlika u arapskim zajednicama prema Shin Betu i policiji.

Kritičari tvrde da je taj potez oduzeo novac koji je trebao mlade držati podalje od kriminala. Čini se da će i ova godina biti nasilna.

Do 6. augusta u ubistvima je stradalo 160 izraelskih Arapa, što je nešto više od 156 zabilježenih u istom periodu prošle godine.

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